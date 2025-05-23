55歲前亞視神顏小生近照狀態驚人似25歲　曾傳與當家花旦車內激吻

雖然亞洲電視（亞視）已熄機，不再永恆，但昔日卻盛產不少帥氣小生，如呂頌賢、尹天照、陳庭威和林韋辰等，但其實還有位「過江龍」當年迷倒不少女觀眾，他就是來自台灣的大眼靚仔林志豪，最近他在社交平台分享了自己一張55歲的近照，隨即引起網民熱議。

林志豪當年真係顏值爆燈勁靚仔。（劇集截圖）

林志豪在《精武門》飾演萬綺雯日本男友石井英明。（小紅書截圖）

《千王之王重出江湖》的閘北仔。（劇集截圖）

已有一段時間沒有在熒光幕露面的林志豪，近年活躍於社交平台，更新近況之餘，又不時分享以往拍劇點滴，而他的不老樣貌更是令網民讚嘆不已，近日，他在社交平台分享近照，並寫道：「其實也是55歲自然狀態了…」齋看文字，你會覺得林志豪好似慨嘆歲月催人老，但看照片卻嚇你一跳！

年過半百一樣咁靚仔。（微博圖片）

他正在喝的這杯是不是防腐劑。（微博圖片）

整個狀態很弗。（IG@heaker0320）

照片中林志豪展現驚人狀態，雖然已經55歲，當如吃了防腐劑一樣，非常年輕，一雙標誌性濃眉大眼依舊迷人，皮膚緊緻，只是僅有些許眼紋，而其濃密黑髮以及完美髮際線，更是令不少男士羨慕。保養得如此好，難怪林志豪無懼「原相機」直出，一句「接受自然老去」，更間接澄清未借助醫美手段。網民見到照片簡直難以置信，紛紛留言：「小時候覺得超級帥，現在也超級帥」、「這髮際線無敵了」、「哇！還是帥到爆的樣子」、「看起来明明才25最多了」、「保養得太好了，像吃了防腐劑。你是永遠的男神」。

林志豪近日po出自拍照，狀態相當驚人。（小紅書圖片）

林志豪無懼「原相機」直出，一句「接受自然老去」，更間接澄清未借助醫美手段。（小紅書截圖）

出生於台灣的林志豪，1994年大學畢業後，一次偶然機會來到香港並簽約亞視，隨即獲重用，於1995年拍下首部亞視作品《精武門》便與亞視一姐萬綺雯合作，憑俊朗外貌令人留下深刻印象。其餘代表作還有《千王之王重出江湖》、《我和殭屍有個約會II》、《萬家燈火》等經典劇集，隨亞視減少自製劇集，他返台發展並逐漸淡出香港觀眾視線。近年林志豪轉戰內地市場，並定居廣州。此外，林志豪的感情生活亦曾受關注，早年傳出他與剛和鄭伊健分手的邵美琪在車內激吻，而傳出緋聞，但雙方從未承認戀情，最終不了了之。

林志豪近年在內地發展。（IG@heaker0320）

林志豪近年活躍社交平台。（小紅書截圖）

林志豪現在定居廣州，不時與亞視舊同事聚會。（IG@heaker0320）