金像影后懶理冇工開坐冷板櫈孖細妹旅行 住豪宅拎Hermès依然富貴
撰文：董欣琪
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現年31歲的余香凝（Jennifer）在2020年與富商陸政渡結婚，婚後入住西半山豪宅，育有一對仔女，去年更憑《白日之下》奪得香港電影金像獎「最佳女主角」，一躍成為影后，事業家庭兩得意！不過近日有報道指榮升影后的余香凝未見密密開戲，不但不受電影片商青睞，又遇上香港電影業冰河時期，因而經常無工開，坐足幾個月冷板櫈。不過余香凝亦不愁寂寞，日前她就與細妹余潔滢（Zoe）一起去新加坡睇Lady Gaga演唱會！
余香凝在IG分享新加坡之旅的片段，並寫道：「第一次兩姊妹旅行，第一次去新加坡，第一次睇lady gaga，❤️🇸🇬」片中所見，兩姊妹此行盡情吃喝玩樂，一起着黑色姊妹裝去睇騷，相當盡興！
有報道指余香凝獲獎後並未成為影圈搶手貨，反而轉投ViuTV拍攝劇集《麻甩媽咪》，但其實該劇早於去年7月已拍完，而她苦等至今年3月才獲邀參演與林峯合作的電影《面試特攻隊》，更指雖然有人問價，但大部分都不成事，非但未能揀劇本，反而要苦等劇本。不過Model出身的余香凝依然深得廣告商歡迎，靠拍廣告吸金兼保持人氣，亦有富商老公及幸福家庭做後盾，就算沒工開仍可安心做少奶奶！