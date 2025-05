林峯全晚又跳又唱,但未有除衫騷肌。(陳順禎攝)

林峯於紅館舉行的一連七場《GO WITH THE FLOW 林峯演唱會》正式開鑼,開騷前曾表示會積極操肌的林峯,在台上大騷成果,全晚不時露麒麟臂及背肌,唱《Let't Get Wet》時更抱起周秀娜轉圈。

仲話要努力工作,希望可以有機會同林峯合作。(陳順禎攝)

一提林峯,素海霖笑得勁冧。(陳順禎攝)

有份捧場的素海霖完騷後十分興奮,狂讚好靚仔,又稱林峯做「老公」,難得迷妹上身。「其實我好多歌都唔識,啲人跟住佢唱,我就一直望住佢個樣同身材,好正。(會唔會覺得露得太少?)係,佢都操弗咗,點解唔露?呢個爭啲,又無人叫佢除衫。」素海霖自言十分慳家,林峯是少數令她願意真金白銀賣飛入場的一位 ,她又表示林峯令她有「入到後台」的動力。「我咁努力做嘢都係想追星,如果見到佢⋯⋯應該塊面會紅晒,唔敢講嘢,會想攬佢,但佢有老婆,應該唔得。」