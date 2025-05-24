三•八音樂劇｜Tiger完全被融化　大讚姚焯菲又甜美又熱情

Chantel為《三•八》排練。（陳順禎攝）

大型Jukebox Musical《三•八》將在6月公演，姚焯菲（Chantel）、海兒、連詩雅、黃浩然、MIRROR邱傲然、COLLAR陳泳伽、P1X3L吳啟洋近日忙於採排，Chantel之前曾擔心融化不了Tiger，但昨日（23日）綵排時，Chantel一句「你好型啊！」再加上少少嬌嗲，Tiger嘴角已有失守跡象。

Chantel令Tiger呢位死神嘴角失守。（陳順禎攝）

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為了今次音樂劇，Tiger與Chantel等人展開另一種群體生物，他表示一開始的確有點不習慣。「關我個人事，即係好似膽機要煲一樣，但我而家係煲滾咗，Chantel融化咗我。（用咩融你？）當然係甜美同熱情。」Chantel自認慢熱，再加上Tiger唔多笑，一開始確實有點怕，但現場所見，二人不時有講有笑，看到兩位I人已開始熟絡，最好笑是Tiger因見Chantel與海兒以英文溝通，都忍不住問了句「你睇中文係咪無障礙？」對於被爆排戲排到面紅，Chantel解釋是因為詹瑞文安排了不少讓她踏出舒適圈的「功課」，Tiger更劇透除了「你好型」這一句外，會有更多有feel的動作出現。

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音樂劇演出又要唱、又要交戲，再加上跳舞，Tiger坦言是一個全新的挑戰。Chantel以「恐怖」形容今次的挑戰。「演唱會、Live Show講錯嘢的話，人哋會覺得搞笑，但音樂劇一錯就會出戲，呢個係最驚發生嘅嘢。」Tiger又指因為今次不用耳機，要靠熟練去捉緊時間與節奏。