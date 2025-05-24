TVB極速上位小花超低胸登啟德做司儀：畀觀眾嘅歡呼聲震懾到

自啟德新場地開幕後，不少歌手藝人視踏上此舞台為里程碑。2021年參選港姐入行，如坐直線般火速上位機會不絕的陳懿德，早前有機會在啟德擔任司儀之一，令她相當興奮。



陳懿德華麗登場。（IG：@taktakrachel）

陳懿德奪女新人獎！（IG：@taktakrachel）

陳懿德入行後火速加入成為《東張西望》外景主持之一，其後參加《香港小姐再競選》奪得季軍。在《萬千星輝頒獎典禮2024》中，陳懿德首次獨擔大旗，主持大型頒獎典禮，並於當晚奪得「最佳女新人」。

陳懿德入行短短4年工作機會不絕。（IG：@taktakrachel）

陳懿德入行短短4年工作機會不絕。（IG：@taktakrachel）

陳懿德入行短短4年工作機會不絕。（IG：@taktakrachel）

陳懿德入行短短4年工作機會不絕。（IG：@taktakrachel）

早前她擔任《中年好聲音3》決賽賽前暖場司儀，以白色超低胸晚裝上陣，面對8000觀眾令她感到緊張又興奮：「真係俾大家嘅歌聲 同觀眾嘅歡呼聲震懾到🔥真係好精彩 學Tim sir 話齋，可能真係咁多屆以嚟最好睇嘅決賽，真係一場演唱會咁✨」

陳懿德擔任《中年好聲音3》決賽賽前暖場司儀，以白色超低胸晚裝上陣。（IG：@taktakrachel）

陳懿德擔任《中年好聲音3》決賽賽前暖場司儀，以白色超低胸晚裝上陣。（IG：@taktakrachel）

陳懿德擔任《中年好聲音3》決賽賽前暖場司儀，以白色超低胸晚裝上陣。（IG：@taktakrachel）

陳懿德擔任《中年好聲音3》決賽賽前暖場司儀，以白色超低胸晚裝上陣。（IG：@taktakrachel）

陳懿德擔任《中年好聲音3》決賽賽前暖場司儀，以白色超低胸晚裝上陣。（IG：@taktakrachel）

陳懿德擔任《中年好聲音3》決賽賽前暖場司儀，以白色超低胸晚裝上陣。（IG：@taktakrachel）

陳懿德擔任《中年好聲音3》決賽賽前暖場司儀，以白色超低胸晚裝上陣。（IG：@taktakrachel）