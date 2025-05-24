愛回家「魔音」左眼布滿血絲　驚揭視網膜脫落險失明：真心嚇死！

現年49歲的滕麗名近年憑《愛．回家之開心速遞》「熊尚善」一角深入民心，與金融才俊老公朱建崑（Matthew）結婚12年依然恩愛，事業愛情兩得意。不過，今日（24日）滕麗名突然在社交平台驚爆視網膜脫落，細思極恐謂：「真心嚇死！」

滕麗名近年憑《愛回家》「熊尚善」一角深入民心。（IG@sheepyjoycetang）

滕麗名與金融才俊老公朱建崑結婚12年依然恩愛。（IG@sheepyjoycetang）

滕麗名在IG上載兩張相片，一張是戴住黑框眼鏡，視線雖然遮了左邊大部份眼睛，但仍見到布滿血絲，而另一張相則是她坐在眼科診所內，寫道：「個人經驗，突如其來嘅眼矇同埋飛蚊，就要立即檢查眼睛及早治療視網膜脫落真係好大件事，今次好彩有驚無險，真心嚇死。#每個人視網膜都會有啲窿窿 #視網膜脫落可導致失明 #有驚無險。」徐濠縈留言叫她：「take care。」滕麗名則回覆：「thanks dear！」

滕麗名左邊眼睛布滿血絲。（IG@sheepyjoycetang）

滕麗明話險失明，立即求診。（IG@sheepyjoycetang）

滕麗名是唱歌出身，1995年參加第14屆《TVB全球華人新秀歌唱大賽》出道，憑唱王菲金曲《愛與痛的邊緣》進入前八名，當年更是與陳奕迅、楊千嬅等人同一屆。雖然未能得到唱片公司的合約下，卻轉投第八期無綫電視藝員進修班，展開演藝生涯。滕麗名曾經唱過兒童《魔法咕嚕咕嚕》唱到街知巷聞，不過早前她返內地酒吧獻唱任賢齊歌曲《對面的女孩看過來》，因為港式普通話發音及搞笑台風引起網民熱議，更指她是「女版陶大宇」歌聲帶有魔性，事後她解釋當時現場環境太嘈，好似捽碟般，聽不清楚音樂以致失準。

當年19歲參加新秀的阿滕高唱王菲的《愛與痛的邊緣》參賽，雖然最後無緣做華星歌手，至少做過兒歌天后。（節目截圖）

滕麗名被指係「女版陶大宇」。（影片截圖）

滕麗名被指係「女版陶大宇」。（影片截圖）

熊尚善一角令滕麗名再度人氣急升。(劇集截圖)

滕麗名近年憑《愛回家》「熊尚善」一角深入民心。（IG@sheepyjoycetang）