80年代「御用阿媽」爆娛圈咸豬手慣犯　被熊抱反應大：一巴星落去

亞視甘草演員譚少英（英姐）日前接受前亞視製作人楊紹鴻的YouTube頻道「小鴻吹水站3」訪問，大爆當年圈中咸豬手出沒事件，而她亦是受害人之一。

譚少英擅長扮演賢妻良母，在教育電視中主要扮演母親角色，因此被稱為「御用阿媽」。（網上圖片）

因為經常飾演母親角色，因此有「御用阿媽」之稱。（網上圖片）

譚少英淡出娛圈逾廿年。（網上圖片）

楊紹鴻指譚少英現在已退休，應該可以爆料，據聞當年英姐曾經被人輕薄，英姐笑說：「有咩出奇啫，我後生嗰時夠靚過。」楊紹鴻大力拍掌，英姐自信滿滿張開雙手說：「咁我依家唔靚咩？！」英姐直言在這個圈子難免，她續說：「你唔好話佢咸豬手啦，可能慣咗手勢，攬吓你個身、掃吓你背脊、摸吓你大髀，梗有，鬼叫你靚女呀！」

譚少英笑言後生時都靚過。（YouTube@小鴻吹水站3）

譚少英曾遇過咸豬手。（YouTube@小鴻吹水站3）

英姐憶述當年在化妝間遭遇，指有人是「慣咗手多」，有次對方從後熊抱少英姐，由於不習慣被摸，當個人「醒一醒」便即時作出反應，她說：「企起身一轉身就一巴星落去，其實我根本睇唔到係邊個，我下意識保護自己」。當時有不少人見到少英姐如此大反應都好愕然，當中包括鮑起靜（鮑姐），英姐向多手男說：「「唔係個個好似佢（其他藝人）咁鍾意俾人攬架，我唔得架」。

英姐指對方係「慣犯」，突然從後熊抱式攬過嚟。（YouTube@小鴻吹水站3）

（YouTube@小鴻吹水站3）

英姐和楊紹鴻均沒有透露「疑犯」身份，但言談間提到該人「唔喺度」、「好多瓣數，會做武指」，而楊更大爆「疑犯」曾經聲稱約了當時亞視老闆林百欣的太太食飯要求早走，楊紹鴻說：「我同佢講打電話問問林太，睇吓係咪因為約你食飯而取消個廠（錄影廠期）先，排晒嘛，唔好成日掟老闆出嚟。」

一巴星落對方度。（YouTube@小鴻吹水站3）

楊紹鴻都遇過女演員送秋波。（YouTube@小鴻吹水站3）

另外，楊紹鴻亦有提到多年前拍劇集《上海1949》時「食過波餅」，指有女藝人向他撒嬌說：「導演呀，我想早走呀」，然後就「成個嘢擁埋嚟」，楊紹鴻唯有托詞表示拍攝次序不是由他安排，但未有透露送秋波女藝人是誰？

譚少英拍過唔少亞視劇。（影片截圖）

做過舞台劇。（YouTube@小鴻吹水站3）

譚少英在80、90年代拍攝過不同的電視劇，當中她在1994年的《碧血青天楊家將》的楊九妹以及1996年《我和春天有個約會》中飾演王鳳燕為不少觀眾帶來深刻的印象。另外，譚少英擅長扮演賢妻良母，當時在教育電視中主要扮演母親角色，因此被稱為「御用阿媽」，不過她早在2000年後已經淡出娛圈。