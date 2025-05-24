衛志豪爆余思敏離婚後心情差　與子女「有時」見面望復出工作

鄭中基與前有線娛樂主播余思敏在2011年奉子成婚，二人育有1子1女，但今年4月突然宣布離婚，更出離婚原因是鄭中基與其經理人何慶湘發生不倫戀。

一班好朋友經常陪伴余思敏。（IG圖片）

衛志豪出席活爆好友余思敏近況。（IG圖片）

余思敏曾表示，自己不是有目的去結婚生仔，未懷孕前從沒想過要在那個時候找個人結婚，但緣分令她遇上鄭中基。（IG@sammieyucm）

以前一家四口好開心。（IG@sammieyucm）

有傳聞指鄭中基提出的月供8000港元的贍養費。（IG@sammieyucm）

作為余思敏的好朋友的衛志豪，今日出席活動時透露一直有跟余思敏聯絡。對於有傳聞指鄭中基提出的月供8000港元的贍養費，被余思敏認為不足以應付孩子的教育和生活開支，因此雙方爭議不斷，最終鬧上法庭。 衛志豪表示事件已進入司法程序，所以不會深入去了解。

TVB《娛樂新聞台》影到鄭中基早前現身灣仔法庭，據知二人正辦理離婚手續。（YouTube影片截圖）

有傳離婚涉第三者。（資料圖片）

鄭中基去年8月突然宣布與經理人何慶湘中止合作關係，並指對方工作和道德操守有問題，但他其後撰長文解釋自己患情緒病時，卻對炒經理人隻字不提，反而有一半篇幅都講太太及家庭。（Facebook@Ronald Cheng 鄭中基）

余思敏在鄭中基出Post宣布與機動娛樂中止合作前，已率先預告「有大事發生」，第一個標註對象就是何慶湘。（IG@sammieyucm）

問到余思敏心情，衛志豪表示相信每個人遇到類似事件都會不開心，但現在心情已經比之前平伏很多，一班朋友亦經常陪伴她。衛志豪表示余思敏要照顧小朋友及父母，「又要打理屋企都幾辛苦」，被問是否跟子女同住，衛志豪稱：「有時」，衛志豪又指余思敏希望待子女長大，也有意復出工作，例如發展網上事業，相信工作性質較自由。

余思敏（左）大肚時與有線還未完約，報道指鄭中基賠20萬畀有線幫她贖身，讓她專心養胎。（視覺中國）

余思敏去年9月現身為劉明軒慶生，但明顯憔悴不少！（IG@ladyv.me）