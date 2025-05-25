41歲富二代導演對愛情極專一　拍拖逾10年女友一頭白髮冧爆表白

現年41歲的麥浚龍（Juno）與大兩歲的中英混血兒女友戴庚玲（Janine）拍拖逾10年，一向喜歡玩「暗黑浪漫」，二人的IG Post都是清一色黑白照。不過日前（22日）Janine就激罕曬出與Juno的彩色合照，更情話綿綿指Juno對自己而言就像是清晨的陽光：「warm and bright, kind and gentle, lovely and necessary. （溫暖明亮，善良溫柔，可愛又不可或缺）」，又冧爆留言：「Big big love to you, boy.」

Juno嘅ig全部都係黑白照。（ig@juno_mak）

Juno與大兩歲的中、英混血兒女友戴庚玲（Janine）拍拖逾10年，一向喜歡玩「暗黑浪漫」。（ig@ja9tai）

全部都係黑白照。（ig@ja9tai）

相片所見，麥浚龍和Janine一身全黑打扮，Janine一頭銀白色長髮，望落有點蒼老，但笑容燦爛可人；而背對鏡頭的Juno，側面都可見笑得很甜，被Janine的手輕輕挽傍住腰間，十分相襯。

Janine激罕分享彩色照，相中的她一頭白髮，與Juno齊展露陽光般嘅燦爛笑容。（ig@ja9tai）

Juno花近十年、耗資4億製作的電影《風林火山》日前在康城影展首映，有影評認為電影初剪長達近7小時，最終濃縮至2小時，致故事節奏不連貫，甚至無法理解，不少人未看完電影已離席。面對負評，Janine默默作出鼓勵，以英文寫道：「我每天都為你感到無比驕傲。無論是順境逆境都能堅持不懈，對所愛之事的熱情，對每件事傾盡努力，但最重要的是，為你擁有一顆溫柔的心而感到驕傲。在這個總是試圖讓你變得堅強的世界裏，你是保持溫柔的最佳典範，你每天都激勵我成為更好的人。我知道人們總是將你與陰暗冷酷的事物連接在一起，但對我來說，你永遠是清晨的陽光，溫暖明亮，善良溫柔，可愛又不可或缺。」而麥浚龍亦有點讚。

Janine指Juno永遠是早晨的陽光。（ig@ja9tai）

《風林火山》於康城影展舉行世界首映禮，導演麥浚龍攜同古天樂、梁家輝及高圓圓亮相！（視覺中國）

梁家輝笑言曾想過麥浚龍是否打算《風林火山》在自己離世後才上映。（《爆谷一周》節目截圖）

《風林火山》曝光先導影片逐格睇，蒙面槍手於銅鑼灣掃射，無差別殺過百人！（《風林火山》影片截圖）

麥浚龍是名副其實的富二代，爸爸為中建電訊集團主席麥兆棠，身家億億聲。18歲初出道的Juno曾受冷言冷語，但多年來默默製作高質唱片及歌曲，年前執導電影《殭屍》反應不俗，盡展才華。而Juno對感情向來專一，眾所周知，他曾經勁冧鍾欣潼，當年阿嬌被陳冠希淫照事件弄致幾乎抑鬱，Juno一直以「稱職好朋友」身份浪漫地守護着她。

麥浚龍未有想過成為父親，笑言：「唔駛喇！」（梁碧玲 攝）

麥紹棠年前惹上官非。(朱棨新攝)

阿嬌曾經係Juno嘅暗戀對象。（視覺中國）

2010年，麥浚龍邀請Janine擔任歌曲MV女主角，二人火速撻着，拍拖不到10日便主動公告天下；兩個月後，女方更進駐男友位於淺水灣道的超級豪宅同居，但戀情曝光9個月後分手，當時有傳Juno搭上日本AV女優蒼井空，又有傳鄧麗欣介入，但Juno澄清「與別人無關」，強調再見亦是朋友。

Juno與Janine離離合合，拍拖超過十年。（ig@ja9tai）

結果，Juno與Janine在2013年復合，但戀情就變得低調，去年有傳二人已婚並育有一女，Juno急着否認，稱視3隻貓為「小朋友」，但暫時未有計劃結婚，並說：「如果有一日真係結婚，我唔介意畀大家知道， 冇乜唔畀得人知， 我唔係介意結婚，但暫時未想（結婚）住，做好工作先。」

愈來愈相襯。（ig@ja9tai）

Juno與Janine離離合合，拍拖超過十年。（ig@ja9tai）