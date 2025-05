41歲富二代導演對愛情極專一　拍拖逾10年女友一頭白髮冧爆表白

現年41歲的麥浚龍(Juno)與大兩歲的中英混血兒女友戴庚玲(Janine)拍拖逾10年,一向喜歡玩「暗黑浪漫」,二人的IG Post都是清一色黑白照。不過日前(22日)Janine就激罕曬出與Juno的彩色合照,更情話綿綿指Juno對自己而言就像是清晨的陽光:「warm and bright, kind and gentle, lovely and necessary. (溫暖明亮,善良溫柔,可愛又不可或缺)」,又冧爆留言:「Big big love to you, boy.」

Juno與大兩歲的中、英混血兒女友戴庚玲(Janine)拍拖逾10年,一向喜歡玩「暗黑浪漫」。(ig@ja9tai)

相片所見,麥浚龍和Janine一身全黑打扮,Janine一頭銀白色長髮,望落有點蒼老,但笑容燦爛可人;而背對鏡頭的Juno,側面都可見笑得很甜,被Janine的手輕輕挽傍住腰間,十分相襯。

Janine激罕分享彩色照,相中的她一頭白髮,與Juno齊展露陽光般嘅燦爛笑容。(ig@ja9tai)

Juno花近十年、耗資4億製作的電影《風林火山》日前在康城影展首映,有影評認為電影初剪長達近7小時,最終濃縮至2小時,致故事節奏不連貫,甚至無法理解,不少人未看完電影已離席。面對負評,Janine默默作出鼓勵,以英文寫道:「我每天都為你感到無比驕傲。無論是順境逆境都能堅持不懈,對所愛之事的熱情,對每件事傾盡努力,但最重要的是,為你擁有一顆溫柔的心而感到驕傲。在這個總是試圖讓你變得堅強的世界裏,你是保持溫柔的最佳典範,你每天都激勵我成為更好的人。我知道人們總是將你與陰暗冷酷的事物連接在一起,但對我來說,你永遠是清晨的陽光,溫暖明亮,善良溫柔,可愛又不可或缺。」而麥浚龍亦有點讚。

麥浚龍是名副其實的富二代,爸爸為中建電訊集團主席麥兆棠,身家億億聲。18歲初出道的Juno曾受冷言冷語,但多年來默默製作高質唱片及歌曲,年前執導電影《殭屍》反應不俗,盡展才華。而Juno對感情向來專一,眾所周知,他曾經勁冧鍾欣潼,當年阿嬌被陳冠希淫照事件弄致幾乎抑鬱,Juno一直以「稱職好朋友」身份浪漫地守護着她。

2010年,麥浚龍邀請Janine擔任歌曲MV女主角,二人火速撻着,拍拖不到10日便主動公告天下;兩個月後,女方更進駐男友位於淺水灣道的超級豪宅同居,但戀情曝光9個月後分手,當時有傳Juno搭上日本AV女優蒼井空,又有傳鄧麗欣介入,但Juno澄清「與別人無關」,強調再見亦是朋友。

結果,Juno與Janine在2013年復合,但戀情就變得低調,去年有傳二人已婚並育有一女,Juno急着否認,稱視3隻貓為「小朋友」,但暫時未有計劃結婚,並說:「如果有一日真係結婚,我唔介意畀大家知道, 冇乜唔畀得人知, 我唔係介意結婚,但暫時未想(結婚)住,做好工作先。」

