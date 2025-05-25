無綫花旦扮抖音網紅跳舞凍齡美貌令人驚艷　曾被指拜金戀已婚豪富

現年40歲的傅嘉莉 (Kelly) 在今年的無綫萬千星輝頒獎禮中憑《反黑英雄》奪得「最佳女配角」，是她入行以來首個演技獎座，足證她的演技備受肯定。傅嘉莉有份主演的犯罪懸疑劇《刑偵12》近日正在熱播，她的人氣再度急升。傅嘉莉為了力谷新劇也有出席連串宣傳活動，為該劇造勢。

傅嘉莉在《廉政狙擊》有大膽演出。（《廉政狙擊》劇集截圖）

傅嘉莉感謝她其中一個伯樂鍾澍佳，以及珍姐（曾勵珍）和樂小姐（樂易玲），不斷給機會和鼓勵她。（資料圖片/梁碧玲攝）

傅嘉莉在今年台慶頒獎禮上，開齋奪女配角，心情激動。（資料圖片/陳順禎攝）

傅嘉莉日前就現身內地綜藝節目，並化身網紅大跳網紅舞，身穿粉藍色吊帶背心配牛仔褲的她大擺可愛甜美表情，相當靚女。一眾網民都紛紛驚嘆傅嘉莉的凍齡美貌，指她怎麼看也看不出已經40歲，狀態絕佳似20多歲的少女。不過有網民就吐槽為什麼堂堂最佳女配角要扮網紅，直指把她的檔次拉低了。

傅嘉莉跳網紅舞。(小紅書)

傅嘉莉跳網紅舞。(小紅書)

傅嘉莉跳網紅舞。(小紅書)

傅嘉莉跳網紅舞。(小紅書)

傅嘉莉跳網紅舞。(小紅書)

傅嘉莉跳網紅舞。(小紅書)

傅嘉莉跳網紅舞。(小紅書)

傅嘉莉跳網紅舞。(小紅書)

傅嘉莉是中德混血兒，18歲入行擔任模特兒，後來因演出TVB青春劇《當四葉草碰上檢尖時》而為觀眾所熟知，出道至今逾20年，惟一直是非多多，尤其入行初時常與已婚富豪級大叔的緋聞而形象受損，被貼上「拜金」標籤，負面新聞不斷。

傅嘉莉近年愈戰愈勇演技受肯定。（IG：@kelly.fuu）

至近年，傅嘉莉獲珍姐（曾勵珍）和樂小姐（樂易玲）點醒，珍姐叫她不會說話不如就不要講，踏踏實實用作品說話，傅嘉莉亦聽從建議，專注提升演技，終在年初舉行的《萬千星輝頒獎典禮》中，憑劇集《反黑英雄》 贏得「最佳女配角」，可謂一吐烏氣。而除了努力拍劇外，傅嘉莉生活也變得低調、貼地，並不斷自我增值，更考獲寶石鑒證師資格，成功扭轉觀眾對她的負面印象。

傅嘉莉多謝珍姐教她「你唔識講嘢就唔好講嘢，冇新聞好過有新聞。」（陳順禎攝）