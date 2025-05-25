吳卓羲組「TVB港劇男團」直播跳舞被瘋傳　網民呻尷尬：加埋306歲

不少TVB藝人因拍攝多部經典劇集而深受內地網民喜愛，吳卓羲、王浩信、歐陽震華等近年都將工作重心轉往內地，更進駐內地社交平台。日前吳卓羲就率領視帝王浩信、郭晉安、歐陽震華、林曉峰及高鈞賢組成「TVB港劇男團」在抖音進行直播遊戲節目，期間6人更Chok爆跳舞，片段被網民瘋傳，隨即掀起熱議。

日前吳卓羲就率領視帝王浩信、郭晉安、歐陽震華、林曉峰及高鈞賢組成「TVB港劇男團」在抖音進行直播遊戲節目。（小紅書）

王浩信。（小紅書）

郭晉安。（小紅書）

林曉峰。（小紅書）

高鈞賢。（小紅書）

片中吳卓羲帶頭率領眾人現身，直播開始6人都對著鏡頭擺出Chok爆甫士，其後更大跳早前紅爆網絡的《晚安大小姐》舞步。出道前曾任Dancer的吳卓羲跳舞當然冇問題，不過在後排的歐陽震華及郭晉安就稍微甩beat兼錯動作，跳舞時更目無表情，有不少網民看到後都忍不住表示場面相當搞笑。

大跳早前紅爆網絡的《晚安大小姐》舞步。（小紅書）

歐陽震華及郭晉安就稍微甩beat兼錯動作。（小紅書）

有網民指眾人加埋306歲。（小紅書）

網民表示睇到好尷尬。（小紅書）

片段被網民瘋傳。（小紅書）

吳卓羲入行前做過dancer，跳舞對他來說絕對沒有難度。（小紅書）

片段隨即被網民瘋傳，並留言表示：「全都是老人家」、「TVB的視帝們都要北上靠這個來掙錢了嗎」、「尴尬得看不下去」、「點解要虐待老人」、「禁止虐待老人」、「好像在做復健」、「吳卓羲跳團舞の五旬老人團」、「吳卓羲1979年45歲 高鈞賢1984年41歲 王浩信1983年41歲 林曉峰1970年55歲 郭晉安1964年60歲 歐陽震華1960年64歲 這個視頻加起來一共306歲」。另外，有網民讚吳卓羲保養得宜，依然好靚仔，亦有人留意到歐陽震華身形瘦了不少。

有網民大讚吳卓羲依然好靚仔。（小紅書）