35歲視后放下身段通渠吸糞惡臭難消　拿鐵鏟撩散渠中屎過程極震撼

35歲的應屆TVB視后龔嘉欣（Katy）將於明晚（26日）播出的第六集《一日打工限定》登場，大膽挑戰從事一日吸糞工作，Katy在這次打工體驗中，在短短一日內走訪了多個不同地點，並負責處理吸油、吸化糞池、吸沙井及通渠等工作；據同行的兩位師傅透露，相關行業「基本上冇女仔入行」，而Katy出發工作前則拍晒心口表示：「唔緊要，豁出去！都明白（製作組）係想畀啲挑戰我嘅。」又笑言其實除了演員，自己從來沒有打過其他工。

龔嘉欣挑戰一項「基本冇女仔入行」嘅工種-通渠！

惡臭維持兩日都未能成功清除。

是次Katy共迎來三大挑戰，其中一樣當然是吸糞工作！據製作組透露，吸糞現場絕對只能以「惡臭難當」形容，並謂拍畢後兩天，該股惡臭仍是未能成功清除，相當誇張。現場所見，當Katy與師傅合力打開屎渠蓋後，確實忍不住發出驚嘆聲，但Katy依然遵從師傅order，拿起大鐵鏟將渠中的屎撩散方便吸走。事後Katy坦言過程相當震撼：「（啲糞便）好似我哋平時啲boo boo放大咗十倍咁粗咯，我真係要望住佢哋係咁鏟呀鏟，而當你見到師傅坐咗喺渠邊好辛苦咁喺度吸，我都覺得要嗱嗱臨鏟好畀佢吸走（啲糞便）。」

呢份工作要學嘅基本功其實好多。

嘉欣真係出盡力架，有圖有真相。

只要收睇個節目，就會感受到呢條喉嘅吸力有幾大。

敬佩師傅專業精神：反正都要做，不如令日子好過啲

吸糞期間，Katy與師傅發現奇怪物品—沾滿糞便的地拖，對此Katy感嘆：「師傅話最常見係女性用品，所以大家去廁所時真係要好好處理，唔係真係會爆渠！」又大讚師傅專業精神令人敬佩：「大家係拍硬檔，好想一齊快快脆脆搞掂收工，你唔會見到佢哋有任何一絲嘅嫌棄或者覺得攰，好開心架佢哋，因為反正都要做，不如令日子好過啲同快過啲。」

第二項挑戰則是蟑螂（小強），在其中一項吸沙井工作中，Katy連環在不同的沙井遇上「小強」，搞笑的是，Katy每次偶遇小強，都會發出驚人尖叫聲：「嘩！阿強呀！」即使小強與她相距很遠很遠、她也如臨大敵般全身硬晒軚，更一度驚到「企都企唔直」，畫面搞笑。而第三樣挑戰竟然是計數，原來吸糞工作當中涉及不少數學計算，不過其實都是簡單的加減乘除算式；可惜Katy卻全線應付不了，即使簡單如「數數目」，Katy都會數數吓「亂晒籠」，堪稱「神算欣」！Katy事後笑言，小時候幫家人打工時，亦是因為數學出事而被辭退：「細個有試過幫屋企手打報價單，自從我打少咗個零之後就畀人炒咗。」

沙井入面嘅油污，「攻」到嘉欣眼濕濕同鼻紅紅，證明幾咁勁。

沙井入面嘅油污，「攻」到嘉欣眼濕濕同鼻紅紅，證明幾咁勁。

但係嘉欣都咬緊牙關繼續落力做。

但係嘉欣都咬緊牙關繼續落力做。

不怕污糟落手落腳乜都肯做獲讚優秀

除了以上三大挑戰，Katy的工作還涉及不少體力及忍受污糟考驗，但難得Katy不怕辛苦全程真‧落手落腳做到最足，不但清潔油污時落足力、搬運大型喉管時又像個女漢子般二話不說將喉管放上膊頭，令同行師傅亦大感佩服，並坦言Katy工作表現值8分，師傅大讚謂：「佢直頭優秀，至少真係做到唔怕污糟。」

落手落腳。

落手落腳。

嘉欣都咬緊牙關繼續落力做。

屎渠打開後，嘉欣一度要臭到擰歪面。

屎渠打開後，嘉欣一度要臭到擰歪面。

雖然惡臭難當、畫面震撼，但嘉欣依然二話不說，完成師傅所有Order及整 個流程。