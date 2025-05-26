《愛回家》騎呢小花改頭換面變索女撞樣蔡思貝　被問去向竟咁回應

現年27歲的張盈悅（Joyce），2020年參加香港小姐競選，雖然最後於15強止步，仍獲無綫簽約，其後曾參與多套劇集演出，但大多是閒角，至近年她憑處境劇《愛‧回家之開心速遞》中飾演「大小姐」林淑敏秘書「Fanny」一角成功入屋，其騎呢舉動及與「Terry」李偉健組成的搞笑CP，深受觀眾和網民喜愛。可惜年初她突然被調出劇組，劇情交代她陪「Philip仔」到英國讀書，張盈悅當時否認離巢，但坦言後續發展要看劇情安排。

張盈悅（Joyce）2020年參加香港小姐競選入行。（視覺中國）

張盈悅演「怪雞Fanny」深受觀眾喜愛。（《愛·回家之開心速遞》截圖）

好多觀眾都希望Fanny同Terry能成為一對。（IG@joyce0yingyue）

近年《愛·回家》演員經常出出入入，但演員間感情不變，近日張盈悅在社交平台分享了與「二太」蘇恩磁去鋸扒，並貫徹其搞笑作風，寫道：「星期五晚有個約會，成日熱朱古力扮咖啡 #周末愉快」。相中所見，張盈悅手捧著生日蛋糕，雖然離生日已過一個月，但蘇恩磁依然非常有心為對方補祝，可見關係相當好。

張盈悅獲「二太」蘇恩磁為她補祝生日。（小紅書圖片）

網民讚張盈悅靚了很多。（小紅書圖片）

感覺同電視裡面的「Fanny」很不同。（小紅書圖片）

更令人注目的是，張盈悅這位《愛》劇騎呢擔當，打扮有別以往搞笑形象，見她放下一頭及肩長髮，配搭簡單黑色T裇及精緻美甲，簡約得來十分靚女，整個人感覺與《愛》劇中相比，可以說是改頭換面，網民大讚：「瘦了很多，美」、「原來你不戴眼鏡，這麼漂亮」，甚至有人直言還以為是視后蔡思貝；而另一張照片中，張盈悅則重現眼鏡Look，勾起網民掛住「Fanny」之情，紛紛問她什麼時候回《愛》劇，又關心她去了哪裡？張盈悅鬼馬回覆對方：「喺你眼前囉。」並強調自己沒有離巢，令不少網民期待她快點回家。

有網民還以為是蔡思貝。（小紅書圖片）

大家又覺得似不似。（小紅書圖片）

蔡思貝。（IG圖片）

張盈悅畢業於美國音樂戲劇學院，擁有演出經驗，曾擔任「驚嚇演員」，因而被TVB相中簽約做合約藝人。（IG圖片）

靚女了很多。（IG圖片）