林峯自22日起於紅館舉辦一連7場的《Go With The Flow》演唱會,圈中人緣極佳的他有不少好友都前往捧場,日前(23日)與他同是藝訓班13期的同學們都有撐場。而林峯演唱會除了每晚都固定有周秀娜一起跳《Let's Get Wet 》外,嘉賓更晚晚不同,昨日(25日)一場有張天賦現身後,今晚(26日)一場的嘉賓亦被網民揭曉。

染了一頭白髮的林峯以白色長外套出場,以慢歌《愛在記憶中找你》與觀眾熱身。(陳順禎 攝)

林峯換上黑色長外套唱《愛不疚》。(陳順禎 攝)

周秀娜與林峯跳《Let's Get. Wet 》。(陳順禎攝)

原來今晚林峯演唱會的嘉賓是萬眾期待的「常在心」鍾嘉欣,有網民在社交平台分享了鍾嘉欣進入紅館後台的片段:「期待今晚常在心,唔知會唱咩歌?」其實早前有網民表示鍾嘉欣突然回香港,應該是去當林峯演唱會的嘉賓,於是集氣希望這對螢幕情侶再聚頭:「常在心,程亮等緊你。」

今晚林峯演唱會的嘉賓是萬眾期待的「常在心」鍾嘉欣。(小紅書圖片)

有網民在社交平台分享了鍾嘉欣進入紅館後台的片段。(小紅書圖片)

今日鍾嘉欣現身紅館,不少網民即表示集氣成功,可以再見到《溏心風暴》的「常在心」與「程亮」及《溏心風暴之家好月圓》的「于素秋」與「管家仔」再同台演出,網民更希望二人能滿足一下心願,合唱《溏心風暴》的插曲《心領》,掀起回憶殺。

鍾嘉欣在《溏心風暴》做的常在心,最為人熟悉。(網上圖片)

《溏心風暴》的常在心。(VCG)