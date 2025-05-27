58歲逆齡女神挑戰核心力量　差一步嫁入豪門患抑鬱靠三字走出傷痛

李若彤是圈中出名的凍齡美魔女，今年8月將迎來59歲，但她多年來都很自律，注重飲食健康兼努力做運動keep fit，全身上下無半點多餘脂肪，無論樣貌和身材都保養得好好。日前李若彤在小紅書分享一段高強度鍛鍊的影片，近乎90度垂直落地，網民直呼：「姐姐好酷！」

李若彤是圈中的凍齡美魔女。(李若彤微博)

李若彤曾經為愛退出娛樂圈。（IG：@carmanlee0816）

李若彤公開自己一日食咩。(小紅書)

李若彤今年8月就踏入59歲，望落真係唔似。（小紅書@李若彤）

影片中，李若彤穿上一件藍白色bra top，目測只有22吋小蠻腰，隱約見到腹肌。在健身教練兼演員劉畊宏的協助下，她單靠腹肌和手臂力量，腰板挺直近乎90度垂直落地，這動作連續做了五次，完成後她和教練即興奮擊手！她寫道：「地心引力都抓不住的強大核心」，網民紛紛留言讚：「太厲害了」、「雙強」、「天啊，這是快60歲嘛？頂多30歲！」、「吃了那牌子的防府劑？太漂亮太年輕了」等。

目測條腰22吋。（小紅書@李若彤）

呢個動作，少啲腹肌、臂力都唔得。（小紅書@李若彤）

仲要好相信教練。（小紅書@李若彤）

之後，李若彤接受「50而已」的短片訪問，她透露平時愛睡覺、運動和吃，除了工作以前，逗留最久的地方就是健身室，並即場示範五種不同鍛鍊腹肌的動作，透露每日會重複做800至1000次，少點毅力都不行！

李若彤唔使工作時候，逗留得最耐地方就係健身室。（小紅書@劉畊宏）

但其實李若彤都遇過人生的低谷，在她40餘歲時，愛情上「對的時間遇上錯的人，錯的時間遇上對的人」，而爸爸亦不幸離世，她說：愛情親情同步失去，嘩，我覺得人生就要掉落黑暗洞穴。那個時候接受不了，我覺得人生好像沒有意義，簡單來說，人活得不開心，瞬間的開心都沒有，整個人都很抑鬱，抑鬱到一個程度是想離開這個世界。」最後求醫，醫生叫她要向別人傾訴，除向父母和朋友告白外，她更突然想通一件事：「有三個字我告訴自己『無所謂』，醫生說如果你覺得不開心，你就告訴自己無所謂，什麼都沒所謂。」現在她亦學懂感恩，曾經有過的經歷痛苦，才知道現在的快樂。

李若彤曾經都有容顏焦慮。（小紅書@劉畊宏）

40幾歲時曾面父親離世。（小紅書@劉畊宏）

仲有愛情受傷。（小紅書@劉畊宏）

雙重打擊下患上抑鬱症。（小紅書@劉畊宏）

最後醫生教一招「無所謂」，令李若彤想開好多。（小紅書@劉畊宏）

李若彤1990年拍廣告出道，1995年憑演出《神鵰俠侶》的「小龍女」一角，奠定了她的古裝女神地位，至今仍是不少網民心目中最美的姑姑 (小龍女)。李若彤與商人郭應泉有過一段情，一度因為男方要求淡出演藝圈，至分手後才復出。2021年李若彤出自傳《好好過》，首度揭開差點嫁入豪門經過，坦言當時在這段感情中總是扮演委曲求全的角色，不管男友提出什麼要求，她都會全力配合，男方卻年年都提一次分手，讓李若彤只好拋下面子，極力挽回，期間還被外界酸是因為錢才黏著男友；最後還是分手，李若彤花了4、5年時間才走出傷痛。

李若彤演的小龍女，係唔少網民心目中最美嘅姑姑 。（劇照）

古天樂演的楊過帥氣，李若彤演的小龍女有仙氣。（《神鵰俠侶》劇照）

李若彤於新書中大談感情事。（微博：@李若彤）

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