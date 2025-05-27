吳業坤首代表港隊出戰空手道國際賽感痛快：我係香港運動員

現年34歲吳業坤，2020年開始學空手道曾到日本深造，近月更成為香港代表隊空手道運動員，並首度代表港隊出戰於烏茲別克斯坦舉行的亞洲空手道聯盟（AKF）選拔賽，正式高呼一句：「我係香港運動員。（兼職）」



吳業坤苦練4年空手道首參賽即奪冠 日本嬌妻慰勞：變得更強大

吳業坤參加空手道港隊甄選賽 望代表香港出戰全運會：超額完成

吳業坤自2020年起練空手道。（IG：@kwangorrrrrr）

吳業坤去年首次參加空手道比賽即奪冠。（IG：@kwangorrrrrr）

吳業坤成為港隊代表出戰國際賽事。（IG：@kwangorrrrrr）

早於數年前，吳業坤便向師傅詢問過，在「三字頭」年紀是否仍有機會入選港隊：「除左考黑帶我哋亦都向着呢個目標進發，上年年尾第一次打公開賽攞到成績，終於可以入到香港空手道初級代表隊，到今次烏茲別克舉辦嘅AKF 有選拔賽，師傅叫我去打多啲本地比賽攞多啲經驗，就膽粗粗去參加+84 個人男子組手選拔賽。而好彩地比我合乎咗資格，雖然明知自己嘅水平未夠而大家都話呢個級別好有可能會受傷，但如果唔去唔知仲有冇機會可以代表香港出賽，所以決定再任性一次。」

吳業坤如願在34歲入選港隊出戰國際賽事。（IG：@kwangorrrrrr）

吳業坤如願在34歲入選港隊出戰國際賽事。（IG：@kwangorrrrrr）

吳業坤如願在34歲入選港隊出戰國際賽事。（IG：@kwangorrrrrr）

吳業坤上載多張此次出賽的照片，男子84公斤以上級別的個人組手，賽事分成4個小組，沒有種子排名的坤哥首圈與越南選手LE MINH THUAN交手，惜以0：8落敗，無緣晉級，但他無悔出賽：「感謝各位大老比我唔錄歌住拍劇請假去左9日，亦都多謝隨團教練同隊友嘅接納，今次去到見識到世界級嘅選手知道自己有幾渺小，雖然輸了但果種痛快是無可取代的，一日仲郁得我都會練得再好啲下次再打得好啲。估唔到我都可以講一聲：「我係香港運動員。」（兼職）」

吳業坤到烏茲別克斯坦舉行的亞洲空手道聯盟（AKF）選拔賽，出戰男子84公斤以上級別的個人組手。（IG：@kwangorrrrrr）

吳業坤到烏茲別克斯坦舉行的亞洲空手道聯盟（AKF）選拔賽，出戰男子84公斤以上級別的個人組手。（IG：@kwangorrrrrr）

吳業坤到烏茲別克斯坦舉行的亞洲空手道聯盟（AKF）選拔賽，出戰男子84公斤以上級別的個人組手。（IG：@kwangorrrrrr）