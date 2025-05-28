愛回家星二代生日孝順請老竇鋸扒　曾鬧爆童星阿哥多口至今未和解

李泳豪近年憑《愛·回家之開心速遞》中演出初戀Cafe侍應「豪仔」一角成功入屋，雖然被網民指入行多年來欠進步，但其實只是李泳豪為人低調，除了演員外，還是餐廳老闆、賽車手，近年還拍片當KOL。日前（18日）李泳豪迎來45歲生日，除了兩公婆甜蜜撐枱腳慶祝外，近日更携太太Agnes請老竇李家鼎（鼎爺）食飯，非常孝順。

李泳豪近年憑《愛．回家之開心速遞》演出初戀Café的侍應豪仔，形象入屋。（小紅書圖片）

李泳豪除了當演員、賽車手和開食肆外，近年還開始拍片當KOL，努力搵錢養家。（小紅書）

李泳豪也是一位賽車手。（小紅書）

李泳豪遺傳爸爸鼎爺好身手。（小紅書）

李泳豪在社交分享與老竇鼎爺和太太的合照，並寫道：「生日要請老竇鋸扒。」照片中，李泳豪輕搭太太膊頭，表現恩愛又甜蜜；而戴了Cap帽、身穿牛仔外套配搭紅色格仔恤衫的鼎爺則坐在對面，雖然面容消瘦不少，但精神仍不錯，更露出一臉慈祥笑容，對著豎起拇指給讚，與平時Cool爆形象大不同。網民紛紛搞笑留言：「鼎爺對啲扒有咩評價？」場面溫馨，但始終不見媽咪施明和哥哥李詠漢，難道依然「有你無我」？

李泳豪於2022年8月時宣布與拍拖2年的台灣女友Agnes結婚 (節目截圖)

日前（18日）李泳豪迎來45歲生日，兩公婆甜蜜撐枱腳慶祝。（小紅書圖片）

李泳豪生日更携太太Agnes請老竇李家鼎（鼎爺）食飯，非常孝順。（小紅書圖片）

鼎爺罕有露出慈祥笑容。（小紅書圖片）

壽星仔。（小紅書圖片）

李泳豪和李泳漢同是童星出身，兩兄弟感情一向好好，當年施明與李家鼎離婚後獨自撫兩子，一家三口一直同住，即使大孖李泳漢結婚生仔，李泳豪亦對哥哥的小朋友視如己出。但2022年8月，李泳豪迎娶從事寵物美容的台灣太太Agnes，有傳施明對細新抱稍有微言，疑不滿細新抱年紀大難開枝散葉，在李泳豪簽紙結婚當日施明和哥哥均未有出席，令母子關係降至冰點。李泳漢曾公開替媽媽講好說話，指母親從未嫌棄過任何人，但當記者問到他缺席婚宴的事情，李泳漢只是用逃避的方式回應，更直言「唔好再提他（李泳豪）！」火藥味濃。而同年，施明在家中跌倒導致頭部受重創，需要即時做開腦手術並留醫深切治療部，事件曝光後，李泳豪在受訪時暗示是哥哥向傳媒放料，嬲爆叫對方「唔好再講咁多」，令兄弟關係更加緊張，近年沒有再同框。

李泳漢生完兩個小朋友，兩兄弟感情仍好好，但如今此情不再。（facebook圖片）

李泳豪仲好錫姪仔。（facebook圖片）

李泳豪結婚，大孖李泳漢同媽媽施明都未有出席。（電視截圖）

有傳施明對細新抱有微言李泳豪代否認。（ig@drift_greg）

李泳豪曾在訪問中表達不滿，叫李泳漢：「唔好再講咁多」。（電視截圖）