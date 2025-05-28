TVB小生育有兩女無意再追仔　心痛太太產後身體虛弱甘做結紮手術

現年41歲的洪永城與37歲的梁諾妍（Inez）於2021年結婚，同年誕下大女兒「Sir Face」洪靖嵐（Amber），去年３月又迎來「Sir Nose」妹妹洪靖愉（Beryl），三年抱兩一家四口相當幸福。日前夫妻檔在抖音拍片，分享生兩胎的苦與樂，洪永城更大爆自己做了結紮手術，無意再追仔。

（IG@inez_leong）

洪永城與太太及兩個餅印女兒，一家四口美滿又幸福。（IG@inez_leong）

洪永城和梁諾妍以「二胎家庭Q&A」為題，跟各位爸爸媽媽交流生小朋友的心得，在上下集的結尾均有提及一件事，「我結紮咗嘞」！上集做完預告，下集最尾有一個特別題目，由梁諾妍負責發問：「你會唔會再想生多個（追仔）？」，洪永城望實老婆陰陰嘴笑說：「都係嗰句。」然後，兩夫婦異口同聲逐粒字說：「我...結...紮...咗...嘞！」太太還加了兩聲：「哈哈」，笑聲中感受到愛。

梁諾妍親自問老公想唔想生多一個？（抖音@洪永城）

梁諾妍親自問老公想唔想生多一個？（抖音@洪永城）

洪永城自爆：「我結紮咗嘞！」（抖音@洪永城）

洪永城自爆：「我結紮咗嘞！」太太笑得好開心。（抖音@洪永城）

洪永城未有詳細解釋原因，不過訪問中，梁諾妍直認生完第二胎後身體變弱，她說：「因為家姐時已經係3年前，3年後再生第二胎時年紀已經大啲，康復期好似要耐啲；同埋我陀二胎嘅時候，我係有好多病痛。」洪永城亦心痛太太：「係比第一胎多咗好多嘅，的確可能會令身體上弱咗少少啦。」梁諾妍透露會盡量食多些補充品，令身體盡快復元，並要勤力做運動，她說：「雖然係冇之前20幾歲咁精神同健康，但我覺唔差嘅，好多朋友話我仲Keep得好好，好後生，我都開心嘅。」

梁諾妍生完第二個後身體虛弱咗好多。（IG@inez_leong）

事實上，梁諾妍生完第二胎先後入過三次醫院，第一次是去年5月，因為乳線炎Inez持續發高燒至39.7度，當時她在社交平台發文寫道：「醫生睇完右胸又脹又紅又咁高燒，建議我留院3天打生素，然後我話我想返屋企，所當日我抽咗血，睇吓啲菌有冇入血，打咗抗生素針同高燒止痛針，其實一直反覆。因為如果太嚴重要用針抽膿/做手術開個乳頭放膿，希望冇呢一日。」

去年5月，因為乳線炎要入院。（IG@inez_leong）

去年5月，因為乳線炎要入院。（IG@inez_leong）

去年8月，熱愛跑步的梁諾妍發現大腿附近「生咗粒瘡仔」，因為天氣炎熱加上跑步令傷口受到感染，要入院開刀放受感染瘀血；今年4月，透露「又生咗粒嘢，又做咗個手術」，自覺「好弱雞」又發燒及低血壓，令不少朋友都好擔心。

去年8月，梁諾妍發現大腿附近「生咗粒瘡仔」，要入院做手術。（IG@inez_leong）

今年4月又再入院。（IG@inez_leong）

雖然生小朋友辛苦，湊小朋友亦有好多付出，但洪永城和梁諾妍都覺得好值得，因為會帶給家庭很多歡樂，尤其是生了第二胎，兩姊妹可以一起成長，將來亦可以互相照顧。而洪永城的減壓方法，就是每星期抽空冥想，令自己身心靈放鬆，他說：「有小朋友心靈上係開心，但同時負擔大咗。兩個小朋友喎，你會放更多時間喺佢哋身上，但呢種開心係一種幸福，因為可以睇住佢哋成長。」

洪永城除咗兩個女仲有一隻愛犬，個個都好活潑。（抖音@洪永城）

洪永城梁諾妍細女Beryl眼下貼有紗布。（IG@inez_leong）

姊妹互相好有愛。（IG@inez_leong）