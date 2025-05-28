億萬港劇女王50歲生日　一人一句送祝福馬國明：你最美麗

生日快樂！今日（28日）是佘詩曼（阿佘）的50歲生日！貴為「港劇女王」、同時是無綫《萬千星輝頒獎典禮》首位三屆視后，佘詩曼的粉絲應援亦特別在不同地方買下巨型屏幕廣告為偶像慶生，除香港、廣州、杭州外，遠至美國紐約時代廣場都有，上面寫上「Hong Kong Legendary Actress」，認真威水。

生日快樂！（ig@charmaine_sheh）

有粉絲喺美國紐約時代廣場買下巨型屏幕廣告為佘詩曼慶生。（ig圖片）

香港有巨型屏幕廣告。（ig圖片）

近日佘詩曼正忙於拍攝《新聞女王2》，同劇演員李施嬅在小紅書分享了一張與阿佘的合照，並寫道：「Happy Birthday To Beautiful Queen，永遠靚靚生曰快樂！」見壽星女收到一束好靚的粉紫色鮮花，還有近期全城熱捧的公仔「Labubu」蛋糕，氹得伊人笑逐顏開！

李施嬅送花。（抖音圖片）

阿佘最近迷上Labubu公仔，蛋糕都係佢，好可愛呀！（抖音圖片）

而《新聞女王2》一眾演員及幕後人員更特別拍了一段影片，向佘詩曼送上生日祝福，被劇組滿滿的愛包圍。黃宗澤搞鬼地說：「佘詩曼係點？佢唔係人，佢係女王嚟嘛！」高海寧說：「Man姐係一個好努力嘅人，同佢開工覺得佢可以帶僎大家做好一件事，我好鍾意同佢探討人生，佢係一個好好嘅人生導師。無論佢工作態度定係人生演繹，仲有待人處事都一流，佢好愛護我哋一班演員，係一個好好嘅大家姐。」

黃宗澤搞鬼地說：「佘詩曼係點？佢唔係人，佢係女王嚟嘛！」（抖音截圖）

高海寧鍾意同佘詩曼探討人生。（抖音截圖）

王敏奕說：「好開心可以認識你，《新聞女王》你係至高無上，但喺我心中你係我最好嘅Man姐，係一個最Workhard Playhard嘅人！」陳曉華說：「阿佘在我心目中擁有溫暖嘅形象，好多謝遇上你，多謝你對我嘅鼓勵！」林正峰說：「好nice好隨和，係我認識一個最好最好最好嘅前輩，好幸運可以跟阿佘學習」，而馬國明還大開金句唱歌：「佘詩曼～你最美麗！」

李施嬅。（抖音截圖）

王敏奕說：「好開心可以認識你，《新聞女王》你係至高無上，但喺我心中你係我最好嘅Man姐，係一個最Workhard Playhard嘅人！」（抖音截圖）

馬國明還大開金句唱歌：「佘詩曼～你最美麗！」（抖音截圖）

陳曉華說：「阿佘在我心目中擁有溫暖嘅形象，好多謝遇上你，多謝你對我嘅鼓勵！」（抖音截圖）

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佘詩曼是圈中出名的單身貴族，多年來努力工作，並喜歡買樓保值，據指她在香港坐擁4個物業，市值合計近1.5億元，當中她在2015年以約3500萬購入西貢南山村的相連獨立屋，一棟送給媽媽，一棟是自住，估計現時物業市值已經翻倍，絕對是圈中小富婆！

生日快樂！（ig@charmaine_sheh）

佘詩曼係出名孝順女。（ig@charmaine_sheh）

50歲依然身材fit爆。（ig@charmaine_sheh）

生日快樂。（ig@charmaine_sheh）

佘詩曼今日50歲生日。（ig@charmaine_sheh）

每年都有好多朋友為阿佘慶祝生日。（微博@charmaine_sheh）