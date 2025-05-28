樂壇千金小姐爆張國榮劉德華係頑皮仔　97金融風暴炒樓慘蝕過億

80年代歌手兼演員蔣麗萍（Agnes），日前到新城廣播接受李有毅（Ben）和兒子李國煒（Benson）主持的《Ben同Benson「Chur」到行》錄音訪問，Agnes娓娓道出她多姿多彩的演藝生涯，11歲就參加《聲寶之夜》並獲得特別獎，更因此得到著名音樂人鮑培莉的賞識，1980年代與寶麗金唱片簽約後，迅速走紅。談及圈中的難忘經歷，她憶述一次拍戲，遭張國榮及劉德華整蠱，她說：「劉德華同張國榮嗰時候根本就係頑皮仔，好怕佢哋兩個一齊出動，佢哋最鍾意喺在片場搞搞震，撩吓你，又蝦吓你，可能我個樣斯文，好啱佢哋蝦。」

蔣麗萍到新城接受李有毅和李國煒父子訪問。

蔣麗萍曾經係80年代出道做歌手，經常遭張國榮及劉德華整蠱。（IG@chianglaiping_agnes）

劉德華都好頑皮。（IG@chianglaiping_agnes）

除了兩個「頑皮仔」，Agnes也分享了與梅艷芳的深厚友誼，兩人因拍攝劇集《香江花月夜》結緣，她形容當時與梅艷芳、景黛音情同姐妹：「我哋三個女仔差唔多時期出道，真係好好朋友，每晚收工仲會一齊食宵夜，阿梅最鍾意食日本菜。」

曾與張曼玉合作拍電影。（IG@chianglaiping_agnes）

與成龍合照。（IG@chianglaiping_agnes）

Agnes在社交平台分享舊照。（IG@chianglaiping_agnes）

1988年結婚後，Agnes選擇急流勇退，轉戰商界，「有時候會諗，如果當年繼續留喺娛樂圈，依家會係點樣呢？」但隨即表示對自己的人生選擇無悔。

1988年結婚後，Agnes選擇急流勇退，轉戰商界，「有時候會諗，如果當年繼續留喺娛樂圈，依家會係點樣呢？」但隨即表示對自己的人生選擇無悔。（IG@chianglaiping_agnes）

同老公一直咁恩愛。（IG@chianglaiping_agnes）

現年65歲的蔣麗萍自小在木屋區長大，爸爸蔣震白手興家，是實業家震雄集團創辦人，2005年獲香港特別行政區政府頒授大紫荊勳章。而蔣麗萍共有七兄弟姊妹，二姐蔣麗芸是前立法會議員，有政壇元秋之稱；胞妹蔣麗莉及蔣麗苑分別是香港總商會首位女主席及震雄集團行政總裁。蔣麗萍於1981年參加麗的電視舉辦的「亞洲歌唱比賽」入行，之後成為歌手，曾在央視春晚獻唱《故鄉情》一曲，而為內地民眾所認識。

蔣麗萍自小在木屋區長大，爸爸是已故實業家蔣震。（IG@chianglaiping_agnes）

蔣麗萍曾因炒燶樓蝕過億。（IG@chianglaiping_agnes）

88年，蔣麗萍決定退出幕前，嫁給律師陸志明，誕下三子一女。後來她轉行做地產，雄心參與投資炒賣，雖曾賺到過億，但97金融風暴炒樓令她倒輸「以億計數字」，成為人生一大挫折。她曾在訪問中透露爸爸當時沒有金錢幫助，但卻教曉她理財及做人之道，認為當時樓市跌勢未止，要忍痛斬纜。幸丈夫是隱陣的專業人士，沒有影響夫妻關係，而蔣麗萍亦得靠信仰，讓她跳出死胡同。

蔣麗萍育有三子一女。（IG@chianglaiping_agnes）

蔣麗萍女兒已享享玉立好靚女。（IG@chianglaiping_agnes）

蔣麗萍女兒已享享玉立好靚女。（IG呣片）

女兒已享享玉立好靚女。（IG@chianglaiping_agnes）

蔣麗萍與兒子。（IG@chianglaiping_agnes）

蔣麗萍靠信仰走出死胡同。（IG@chianglaiping_agnes）