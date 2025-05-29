單文柔受頑疾纏繞面腫眼發炎　公開素顏浮腫病照：成個四月都生病

視帝陳展鵬的35歲太太單文柔，自2019誕下女兒「小豬比」後便淡出幕前，經常在社交平台分享家庭樂。港姐出身的她，近日卻貼出浮腫素顏照，拍片剖白患病逾月、被頑疾纏繞的經歷。

單文柔自從嫁給陳展鵬並誕下女兒「小豬比」後，便淡出幕前。（IG@smyphoebe）

單文柔指大家都在社交媒體上面展示自己最好、最風光嘅一面，但其實大家都是人，一定有不如意時，之後便公開病況。（IG@smyphoebe）

單文柔指大家都在社交媒體上面展示自己最好、最風光嘅一面，但其實大家都是人，一定有不如意時，凡事都不要對比，有落差，多關注自己才會好。她之後說：「冇諗過自己成個四月，都喺一個生病嘅狀態，唔知道自己點解眼開始會發炎，跟住就到面開始腫，直到頸開始腫嘅時候，我先開始注意到會唔會係身體上有啲咩小問題出現呢？當初都冇擺喺心上面，但係斷斷續續咗一段時間都未好返，亦都搵唔到係咩原因，甚至影響咗正常嘅工作，同埋開始意識到係咪我身體發出咗咩訊號，去睇醫生先知我的確需要好好休息，我開始慢慢咁樣調整自己。」

單文柔透露自己整個四月都受病魔纏繞，先是眼發炎、再來是面腫、頸腫，她開始意識到身體響警號。（IG@smyphoebe）

單文柔透露自己嘗試早瞓一個鐘、減少工作，讓自己休息一段時間去調整精神和身體狀態，多專注自己。她去睇演唱會、出門做運動排汗、做SPA、曬太陽吸收維他命D等，強迫自己慢下來；單文柔透露自己正在為自己叉電，又表示：「無論你做咩工作，承擔乜嘢都好，自己嘅身體健康同埋精神健康都好緊要。喺不停努力嘅路上，適當嘅休息係好緊要㗎，只有自己狀態好咗，先至可以有更加好嘅工作、成果，能夠照顧你愛嘅人！」

睇醫生後，單文柔遵從建議慢下來。（IG@smyphoebe）

她去睇演唱會、出門做運動排汗、做SPA、曬太陽吸收維他命D等，強迫自己慢下來，好好叉電。（IG@smyphoebe）

影片末段，單文柔這張相不見有浮腫情況，未知是已經康復抑或是舊照。（IG@smyphoebe）

其實早在四月，單文柔已貼出過自拍照透露感染病毒，表示「一直出眼膠好肉酸。」相信當時她仍未知情況如此嚴重。而雖然她未有提及自己患什麼病，也未知現時是否已完全康復，但從她「520」貼出的近照所見，她已經消腫及回復靚樣；而公布患病消息後，很多朋友都為她打氣，叫她好好保重身體，早日康復！