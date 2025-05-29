衛詩雅醫美老公自爆患重病有惡菌或有生命危險 感激太太不離不棄

現年40歲的金像影后衛詩雅於今年2月與拍拖兩年半的醫美醫生周祉安（Kenley）拉埋天窗，揭開人生新篇章。兩人不時分享甜蜜點滴，原來背後都經歷過辛酸，周祉安昨日（28日）在IG自爆身體曾出問題，兩年前接受手術後不幸出現後遺症，幸得衛詩雅悉心照顧，更表示能夠有像衛詩雅的老婆是三生有幸。

衛詩雅於今年2月與拍拖兩年半的醫美醫生周祉安拉埋天窗。（IG圖片）

郎才女貌！（IG圖片）

周祉安在IG以「是醫生也是病人」為題發文，透露自己身體曾出現嚴重毛病，手術後遺症令他痛不欲生：「在大約兩年前作為『病人身份』的我，因意外引致的肌肉症狀在醫院進行了非手術但入侵性的醫療程序，結果不幸出現了問題。術後有新的位置非常痛楚，而且範圍並不少，可惜當時的專科醫生或許忽略了問題的嚴重性，縱使一再詢問是否有其他原因和是否需要作進一步檢查，醫生一直堅持是療程後正常的疼痛並非新的問題。其時我相信並尊重醫生的專科判斷，只是一直服用止痛藥（雖不能全控制尤其在初發時），並按指示觀察情況。」

周祉安在IG以「是醫生也是病人」為題發文，透露自己身體曾出現嚴重毛病，手術後遺症令他痛不欲生。（IG圖片）

由於專科醫生或許忽略了問題的嚴重性，令周祉安延誤了治療時間，他續指：「因感染和炎症拖延了較長的時間，加上長時間發炎引致神經末梢非常敏感，需要較長時間才能痊愈。我差不多每天帶着不同程度的疼痛中工作和生活，情況會反覆，有些時候止痛藥也幫不上忙。當痛楚比較嚴重時，令走路和坐下也變成困擾。這大大的打亂了本身正常的生活，很多事情也不敢和不能做。加上來來回回的出入醫院診所，抽血造影檢查等等，弄得真是身心疲累。該看的專科已看了，該做的檢查亦已做了，中醫師也看了，結論最後復原還是要靠自己和時間。」

周祉安透露體內有惡菌或有生命危險。（IG圖片）

可惜病情十分反覆，以為好轉後又被重新誘發，對於身心有極大折磨：「能上天是要給我上一個課題，對一個問題越着緊焦慮，這個問題會越折磨你。要明白生命中很多事情的發生，非自己能控制，只能盡量安然接受。回想一下也算是幸運，傳染病科醫生向我說，假果當時引致的細菌比較惡性 ，感染或會更嚴重，更甚可能有性命危險。現在換一個角度，我會對自己說真的是「不幸中之大幸」，而且和情況更嚴重的朋友相比，更應該學習感恩和樂觀面對。」

周祉安感激衛詩雅不離不棄地照顧自己。（IG圖片）

遇上困境，周祉安坦言太太衛詩雅無時無刻沒怨言地支持他，亦很有耐心地疏導他：「就算工作再忙的時候，亦花很多時間陪伴我，不厭其煩的鼓勵與我一起分擔面對。大部分複診檢查她都堅持要陪我一起去，其中有一次需要入院，太太（當時未婚妻）前一夜已經沒睡照顧我，之後一早陪我入院，她下午和晚上還要工作，完成工作後還趕來醫院一直陪我到深夜。當時看着她坐在醫院沙發上休息，這畫面尤其深刻。我能擁有這樣的親人真是三生有幸。無疑她是我生命中的支柱，感覺窩心和對她感激。」