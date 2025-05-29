TVB人妻主持機場送20歲學霸大仔出賽　讀港大新聞系兩度入選港隊

現年43歲的梁芷珮（Christy）與老公Kenneth結婚多年，育有兩子一女，一家五口幸福美滿。梁芷珮同老公更夫妻檔拍住上成為旅遊KOL，經常孖住周遊列國為大家介紹好去處，近年更憑主持TVB旅遊節目《潮什麼》系列而大受歡迎，實行寓工作於娛樂！年輕誕子的梁芷珮，大仔Brendan已經20歲，現時就讀香港大學新聞學系，除了是學霸之外，亦好有運動天分，更曾是兩項運動的港隊代表！

慶祝生日！（IG@imchristyleung）

慶祝生日！（IG@imchristyleung）

慶祝生日！（IG@imchristyleung）

溫馨！（IG@imchristyleung）

生日快樂！（IG@imchristyleung）

好恩愛！（IG@imchristyleung）

好恩愛！（IG@imchristyleung）

梁芷珮與老公Kenneth夫妻檔拍住上成為旅遊KOL。（IG@imchristyleung）

Fit！（IG@imchristyleung）

Fit！（IG@imchristyleung）

浸溫泉！（IG@imchristyleung）

浸溫泉！（IG@imchristyleung）

浸溫泉！（IG@imchristyleung）

梁芷珮在IG曬出於機場送機的照片，並寫道：「20歲人仔，入過兩個運動嘅港隊，都好叻叻喇，golf已退役，而家興趣喺floor ball, 今日出發去比賽要加油啦！」相中所見，20歲的Brendan已經高過媽咪大半個頭，梁芷珮搭住大仔膊頭合照，網民紛紛留言大讚Brendan叻仔，又大讚兩人似姊弟多過似母子！

梁芷珮送大仔機。（IG@imchristyleung）

港隊代表！（IG@imchristyleung）

一家五口幸福美滿！（IG@imchristyleung）

成家去行山。（IG@imchristyleung）

慶祝生日。（IG@imchristyleung）

同囡囡。（IG@imchristyleung）

幸福！（IG@imchristyleung）

其實梁芷珮過往經常大讚Brendan自小已經好生性又乖仔，讀書成績好，從不需要操心，Brendan曾就讀ICHK國際學校（International College Hong Kong），在國際文憑大學預科課程（IBDP）考獲34分，雖然獲加拿大多倫多大學社會科學學系取錄，但Brendan心儀香港大學新聞學學士課程，最後獲取錄。而Brendan讀書同運動同樣出色，本身是高爾夫球港隊代表，靠運動獲得獎學金，更曾考入「香港高爾夫球會」青年軍，如今再成為「Floorball」（軟式曲棍球）港隊代表初賽，相當叻仔！

Brendan細細個已經打golf。（IG@imchristyleung）

Brendan本身是高爾夫球港隊代表，靠運動獲得獎學金，更曾考入「香港高爾夫球會」青年軍。（IG@imchristyleung）

陪媽媽跑馬拉松！（IG@imchristyleung）

陪媽媽做普拉提。（IG@imchristyleung）

好乖仔！（IG@imchristyleung）

梁芷珮早年曾住過劏房，但近年成功入屋的她收入激增，更愈住愈豪，去年一家就由九龍站上蓋近千呎的三房海景豪宅，搬到東涌豪宅。（IG@imchristyleung）

據知租住的新屋是相連單位，面積比舊屋大，而且設有露台方便BBQ。（影片截圖）

巨型客廳，仲有露台！（IG@imchristyleung）