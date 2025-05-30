21歲選秀男生曾歷低潮　工作不穩定戶口無錢要家人接濟

藝人黃星綽昨日（29日）出席「職安健常識問答比賽2025總決賽名人邀請賽」，黃星綽活動後接受《香港01》訪問透露第一次演出舞台劇《三八》感到很開心：「我覺得係一個好好嘅機會去畀我接觸演戲呢樣嘢，我覺得係一個非常之好嘅機會去畀我去踏入演戲嘅第一步。」他指出演舞台劇與電視劇的不同，更表示自己很期待，很想快點演給大家看。

藝人黃星綽昨日出席「職安健常識問答比賽2025總決賽名人邀請賽」。(胡凱欣 攝)

藝人黃星綽昨日出席「職安健常識問答比賽2025總決賽名人邀請賽」。(胡凱欣 攝)

其實黃星綽還有一位姐姐小倬，是早前剛剛出道的「偶像女生」一期生之一，而他更比姐姐早參加選秀節目，他被問到有否傳授經驗予姐姐。黃星綽即笑指沒什麼可以傳授予她：「乜經驗畀到佢㗎，我一開頭會開始想跳舞或者鐘意跳舞、睇kpop或者係鐘意聽歌音樂嘅嘢，都係因為我家姐。」因為他跟姐姐只相差兩年，所以有很多興趣及愛好都很相似。

黃星綽還有一位姐姐小倬，是早前剛剛出道的「偶像女生」一期生之一。(IG@cherrr2_)

黃星綽指姐姐小倬其實比他更早有舞台經驗，所以他不會搶心姐姐，被問到會否擔心姐姐之後的發展時，他即表示會先擔心自己：「我諗做呢一行最大需要叫做擔心嘅位係可能唔穩定。」被問到家人有否擔心姐弟二人同在娛樂圈發展時，他表示跟家人聊過：「我其實有同屋企人傾計嗰陣講起過，跟住之後我發現原來我媽咪係好支持㗎。即係其實一開始佢好擔心，但係我到咗今時今日我再同佢傾嘅時候，佢就話其實覺得好好，因為佢覺得我哋做呢一行可以接觸到好多唔同嘅嘢，咁所以變咗我哋喺經歷自己嘅人生嘅時候，就可以多啲試唔同多啲唔同嘢。」

黃星綽指姐姐小倬其實比他更早有舞台經驗，所以他不會搶心姐姐。(IG@cherrr2_)

黃星綽指姐姐小倬其實比他更早有舞台經驗，所以他不會搶心姐姐。(IG@cherrr2_)

但叫做剛剛入行的黃星綽，收入及工作都不穩定，他表示家人從來沒有給他壓力，但是自己就未能穩定的給媽媽家用：「暫時我就唔能夠好穩定咁樣畀家用我媽媽，佢冇要求過嘅，但係我調返轉我希望可以做到呢樣嘢。」他希望之後可以有穩定的收入給家人。黃星綽的收入不穩定到每個月都沒有一個固定的收入，除了因為工作並不是即時出糧外，更因為自己的性格不喜歡催促人，所以在這一方面比較「輸蝕」。

剛剛入行的黃星綽，收入及工作都不穩定，他表示家人從來沒有給他壓力。(胡凱欣 攝)

至於銀行户口會否試過連提款都提不了時，黃星綽即表示「真係有出現過」，但就沒試過要朋友轉帳才能提款，亦坦言家人就曾接濟：「我有屋企人有接濟過下我嘅。」而且他曾經歷一段低潮期。這個低潮期是在剛剛完結了《亞洲超星團》的時期：「嗰陣節目啱啱完啦，咁我就會覺得好迷茫，因為節目拍緊嗰陣係好忙㗎嘛。所以我就會嗰排過得好充實，一完嗰陣就會覺得好迷茫。」但是他現在已經想通，因為有很多東西自己都不能決定。