前TVB小生嬌妻產後4個月呻減肥難落磅　獲老公送花安慰慶祝兩周年

現年41歲的前香港先生冠軍高鈞賢（Matthew），去年宣布與年輕10年的圈外女友Christine結婚，更雙喜臨門，老婆在今年1月誕下一女高子琳（Liona）。榮升爸爸的高鈞賢不時在IG分享湊女照，又做「跟得老公」照顧老婆，成為新一代好老公、好爸爸！產後復出的Christine火速重返職場，早前更Fit爆現身旗下美容院新店開張儀式，但近日她就大呻減肥遇上停滯期，減極都不落磅！

高鈞賢去年宣布與圈外女友Christine結婚。（IG@mattkobe）

高鈞賢榮升人夫兼人父，雙喜臨門！（小紅書圖片）

幸福！（IG@mattkobe）

幸福！（IG@mattkobe）

幸福！（IG@mattkobe）

一家三口。（IG@mattkobe）

Christine產後復出，重返職場。（IG@mattkobe）

高鈞賢做「跟得老公」，陪太太工作。（小紅書圖片）

好老公！（IG@mattkobe）

早前Christine旗下美容院觀塘分店開張。（IG截圖）

Fit爆現身！（IG截圖）

Fit爆現身！（IG圖片）

Christine一直被傳是富婆，家底極厚，據知她創辦的美容院現時在香港有4間分店，早前觀塘分店開張，Christine就盛裝打扮現身，身穿白色低胸高衩連身長裙的她，大騷白滑長腿，顯得高貴又性感。不過近日Christine就大呻減肥遇上停滯期：「最近啲朋友約我食飯，我話我都冇資格食飯了。手手腳腳都算正常，就係體重仲差8KG好難落磅，依家決定每日返公司針灸下，加速下新陳代謝！」雖然Christine倍感失落，但就獲老公送花安慰：「正當我為這幾日減肥唔落磅不開心時，幸好老公還記得今日係兩周年紀念日。」

Christine明顯面圓圓。（IG截圖）

大呻減肥遇上停滯期，減極都不落磅！（IG截圖）

獲老公送花安慰。（IG截圖）

放閃！（IG截圖）

產前好Fit！（IG圖片）

產前好Fit！（IG圖片）

產前好Fit！（IG圖片）

產前好Fit！（IG圖片）

最佳代言人！（IG圖片）

傳家底極厚。（IG圖片）

傳家底極厚。（IG圖片）

富婆！（IG圖片）

富婆！（IG圖片）

其實高鈞賢一向對老婆都十分體貼，去年他宣布婚訊後，Christine即被網民起底，有指她曾離婚，有小朋友，而高鈞賢就公開護妻，直言對太太的過去一清二楚，並透露太太的確在20歲時結過婚，有兩名小朋友，但兩年前已經離婚。而Christine亦曾公開向老公示愛：「能讓一個女人再次選擇一段婚姻，一定是因為這個人的教養，擔當，責任心，控制情緒的能力，以及說話方式和處事態度，結婚的意義就是，萬家燈火有一盞燈為你而留，晚一點沒關係，但一定得是對的人，因為他是你後半輩子里的光，而我的光就是高先生❤️。」相當Sweet！

型！（IG@mattkobe）

有女萬事足！（IG@mattkobe）

有女萬事足！（IG@mattkobe）

有女萬事足！（IG@mattkobe）

Chok！（IG@mattkobe）

恩愛！（IG@mattkobe）

恩愛！（IG@mattkobe）

孕照！（IG圖片）

Fit！（IG圖片）