TVB一哥老婆長居英國倫敦陪女讀書　棄別墅住簡約風公寓生活自在

現年62歲的羅嘉良憑《難兄難弟》、《天地豪情》及《流金歲月》成為三屆視帝，更被封為「TVB一哥」，他在2009年與內地女星蘇岩結婚，婚後育有一女，一家三口定居北京生活。近年羅嘉良主力在內地發展，除了拍劇之外，亦密密接商演登台、直播帶貨，而蘇岩就淡出幕前，專心照顧家庭，但仍不時拍片分享近況。近日蘇岩分享了在英國倫敦生活的片段，原來女兒正在英國讀書，而她就長留當地陪讀！

羅嘉良近年專注在內地發展。（影片截圖）

羅嘉良談當年拍攝《難兄難弟》，更重現「李奇」。（影片截圖）

羅嘉良與內地女星蘇岩婚後定居北京。（視覺中國）

羅嘉良與蘇岩育有一女。（微博@蘇岩）

羅嘉良同囡囡。（微博@蘇岩）

羅嘉良與老婆蘇岩在機場被偶遇。（影片截圖）

蘇岩不時拍片分享近況。（影片截圖）

蘇岩早前上載了去荷蘭、德國等國家旅行的短片，直至上個月她「回到倫敦」，兩母女一起去睇音樂劇，近日再分享了在倫敦生活的近況，片中所見，她閒時會去河邊散步，又會到市集行街、去博物館參觀，生活自在。不過日前蘇岩就透露病了，並寫道：「昨天突然感冒了，很難受，女兒去同學家參加生日聚會，我在巴特西等她！」雖然蘇岩戴着口罩，但仍可見她面色蒼白，甚為憔悴。

德國旅行。（影片截圖）

德國旅行。（影片截圖）

荷蘭旅行。（影片截圖）

分享在英國倫敦生活的近況。（影片截圖）

去市集。（影片截圖）

參觀博物館。（影片截圖）

生活自在！（影片截圖）

憔悴。（影片截圖）

羅嘉良與蘇岩在2007年因合作拍攝劇集《完美結局》而擦出愛火，但當時雙方都有家室，因而外界並不睇好他們這段戀情，直至2008年兩人各自離婚，一年後在北京舉行盛大婚禮，有報道指舉辦婚禮的全部費用都是由女方所出，更指蘇岩家境優越，背景顯赫。而羅嘉良一家在北京住歐式復古風別墅，空間感十足，更設有自家庭院，環境清幽。如今蘇岩與女兒在英國倫敦生活，她亦曾分享現時居住的「運河小屋」，可見裝修簡約有品味，並設有露台，景色不錯。

羅嘉良與第二任太太蘇岩。（視覺中國）

蘇岩曾分享在北京住的歐式復古風別墅。（影片截圖）

歐式復古風別墅。（影片截圖）

落地大玻璃。（影片截圖）

採光度十足。（影片截圖）

花園。（影片截圖）

如今在倫敦住的「運河小屋」。（影片截圖）

裝修簡約有品味。（影片截圖）