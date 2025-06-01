Anson Lo爽認「仲有3年約」想MIRROR玩到60周年：12個人係一件事

MIRROR 6子今晚逐一回應「3年約」。（葉志明攝）

姜濤在ViuTV節目《呂濤米Lo Seoul》自爆只剩3年合約，外界對他與MIRROR各成員的去向極度關注，姜濤、Anson Lo、Edan、Jeremy、Jer與Tiger今晚（30日）出席《第七屆KKBOX香港風雲榜》，完騷後，6鏡接受訪問時，Anson Lo直認「仲有3年約」，講到續約條件，他表示想要試新東西：如電影或戲劇新角色、音樂上亦想有新嘗試。「So far 同公司關係好良好，所以無諗第二個方向。」

Anson Lo於8月尾到新加坡出席Water Bomb，他表示有過澳門的經驗，所以已準備好，又表示想「再濕啲」。（葉志明攝）

問到會否想MIRROR繼續走下去，Anson Lo表示個人意願是想全員續約，就算個人約不成功，也想團約能續。「私心嚟講想MIRROR行到尾，又或者就算幾年都好可以MIRROR 60周年演唱會，全部fans都想睇呢個畫面。Fans點都會覺得12個人係一件事，無呢12個人唔會build up到而家7年，係一個好大嘅意義，有呢個名份係好好。」

Tiger早前為VIVA執導MV，他表示未有因女團而覺得難搞。（葉志明攝）

講到在節目以素顏示人，Anson Lo表示向來無所畏懼，平日IG限動也時有顏照，自己對淡妝或濃妝都喜歡，又強調在節目全卸妝，連燈光調整也沒有時間去做。以講到為花姐敷mask ，Anson Lo表示有試過為教母及教姐出手。「花姐係除咗屋企人，我為佢敷mask嘅女人。」

另外，對於MIRROR紅館演唱會事故，3名涉舞台統籌工作的職員，被裁定欺詐罪不成立。Tiger 表示：「我哋對法律唔認識，所以講咁多係唔好，我哋都有簡單出發點，呢件事受傷嘅人快啲康復，呢個係最簡單直接嘅諗法。」