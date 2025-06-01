姜濤指3年約屬隨口噏「得ViuTV肯要我」　Edan沾沾自封「撕漫男」

姜濤口快快爆出「仲有3年約」，他表示屬隨口噏。（葉志明攝）

姜濤在ViuTV節目《呂濤米Lo Seoul》自爆只剩3年合約，外界對他與MIRROR各成員的去向極度關注，姜濤、Anson Lo、Edan、Jeremy、Jer與Tiger今晚（30日）出席《第七屆KKBOX香港風雲榜》，完騷後，姜濤受訪時多次為此向隊友講唔好意思：「我都係隨口噏，冇諗過咁大風波，點解唔剪走佢？」又指未收過過檔邀請：「得ViuTV肯要我。」問到有沒有查證自己仍有多少年完約，姜濤再次解釋是隨口噏：「詳細仲有幾多年唔記得，無論仲有幾年都好，我哋MIRROR都會一齊度過我哋每一年，做好自己嘅嘢。」

Edan向花姐示愛。（葉志明攝）

早前在節目中都被問起拍拖話題，姜濤承認的確想拍拖：「要睇緣份先，依家呢個身份就算真係緣份到都未必高調，或者我可能鍾意到佢想公開呢！」一問起對戀愛對像，Edan就幫手擋：「我囉！」對於未來發展，Edan相信MIRROR存在，就會繼續有妹豬組，而今年小組亦會繼續出歌。

MIRROR 今日齊齊回應「3年約」。（葉志明攝）

而對於「沒有戀愛感覺」，Edan沾沾自封為「撕漫男」：「我覺得我適合，大家打開漫畫見到我，就會撕爛漫畫！」然後自爆：「度咗好耐，終於有機會畀我發揮！」他又開解fans：「由初出道到依家所有嘢，係完全冇諗過。有依家嘅嘢都感恩，有我呢刻都係因為所有fans。明白fans想我更好，大家放心，我一定會更努力進步，會同花姐多多交流，佢一定會好好努力幫我，Love You花姐。」