港產頂流開工與小粉絲暖心互動冧到爆　舊愛緋聞位位女神魅力過人

現年39歲的陳偉霆（William）在2003年參加《全球華人新秀歌唱大賽香港區選拔賽》贏得三料冠軍，隨後獲英皇娛樂簽約兼力捧，可惜一直浮浮沉沉；至2013年轉戰內地發展後事業大爆，歌影視通殺，撈得風山水起，無論人氣、吸金力持續強勁，站穩頂流男神之列。

陳偉霆2013年轉戰內地發展，隨即大爆發，撈得風山水起，躋身頂流男神之列。（IG圖片）

陳偉霆在內地人氣好高。（陳偉霆微博圖片）

陳偉霆早前出演《太陽星辰》，大受歡迎。（《太陽星辰》劇照）

陳偉霆近日為新戲《九門》開工。（小紅書圖片）

雖然紅爆內地，但陳偉霆依然非常親民，尤其寵粉，每次見到粉絲都保持親切態度。近日有網民分享陳偉霆在內地為新戲《九門》開工的花絮。影片可見，陳偉霆乘座駕抵達拍攝場地時，現場早已聚集大批粉絲，其中兩位可愛孖女小粉絲上前送花，陳偉霆見到兩位小粉絲穿上印著三人合照團案的T裇瞬即被融化，立即蹲下來與她們聊天互動，非常親切，而臨離開時還溫柔問小粉絲「我們能拍個照嗎？」，暖心舉動冧爆現場粉絲及網民，紛紛留言大讚：「還問小朋友能拍照嗎，實在太溫柔了」、「羨慕小朋友」、「天吶，也太甜了吧」。

近日有網民分享陳偉霆在內地為新戲《九門》開工的花絮。（小紅書截圖）

陳偉霆見到兩位可愛女粉絲瞬即被融化。（小紅書截圖）

陳偉霆問小粉絲記不記得他們見過面。（小紅書截圖）

陳偉霆問小粉絲可不可以合照，一點架子都沒有。（小紅書截圖）

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如此高顏值、大隻又識冧女仔，難怪異性緣旺盛，除了早年曾公開的Angelababy和蔡卓妍兩段戀情外，近年又頻傳與內地名模何穗秘戀，雖兩人未正面回應，但去年尾他們曾被目擊同遊日本，且舉止親密，看似戀情穩定；另外，陳偉霆亦曾與迪麗熱巴、趙麗穎及巴西模特兒Bruna等傳緋聞，位位都是女神級，魅力可見一斑。

陳偉霆近年盛傳與何穗拍拖。（陳偉霆微博圖片﹑何穗微博圖片）

William同何穗被目擊同遊日本。（微博圖片）

2007年2月，有網民在討論區踢爆Angelababy與當時仍是Sun Boy'z成員的陳偉霆交往，但兩人感情被大陸紅星黃曉明介入而告終。2009年當記者問及黃曉明是否Angelababy與陳偉霆的第三者，他否認道：「不可能！我沒有這麼大魅力吧？而我不知道陳偉霆是誰。」（VCG）