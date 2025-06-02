一日打工限定｜賴慰玲試做魚檔劏魚販 化身成「講價達人」

《一日打工限定》明晚（2日）第十一集將登場的，是試做一日魚檔劏魚販的賴慰玲（Winki），這次的工作包括了採購、劏魚及叫賣；而已升呢兩位小朋友媽媽的Winki，此次挑戰的工作所需要的技巧及工序都相當繁複，而且更要考驗一定四大力：體力、牙力、眼力及腳骨力，Winki更意外展現出相當出色的講價能力。

Winki魚販tone上身 發揮講價三大技巧

節目中，早於清晨六點Winki已跟隨魚檔老闆菁姐前往魚市場學習如何挑選新鮮海鮮，Winki非常認真地投入學習，青姐也大讚：「你學得好快！」去到實戰時刻，Winki獨自挑戰依住青姐交託的超長清單買海鮮，首先要完成採購該張清單少啲腳骨力及記性都唔掂，皆因要記住及走勻所有入貨舖頭準確位置，而且更要記實揀不同靚海鮮要注意的地方。

縱觀整過個程，Winki除了是「優質學生」，雖然有不少蝦碌Moment，但學嘢算是好快上手；Winki另外還完美發揮了講價技巧必備-死纏難打！Winki與其中一位賣魚師傅「糾纏」期間，氹掂師傅「半賣半送」之餘，更成功以「疲勞轟炸」：「我咁靚再平啲？」令到師傅願意一再降低底線。另Winki揀靚海鮮期間，眼力及要求均相當高，為了揀靚象拔蚌，更不惜在濕滑魚缸上擒高擒低，而且均乎每次都能準確講出手上象拔蚌是否正貨，全方位展現精明消費者一面。

魚檔太子爺劉展霆驚喜客串｜劏魚叫賣親力親為 熟手度盡顯敬業面

Winki之前到魚檔學習劏魚，並巧遇魚檔太子爺、Super Tiger成員之一的劉展霆Eden，Eden先後教授Winki劏魚、捉長腳蟹、開蟶子等技巧，Eden捉蟹期間快手兼一擊即中，並「半氹半呃」令到Winki成功克服捉蟹心理障礙。值得留意的是，由採購過程中已開始協助Winki的菁姐，其實是Eden媽咪，二人五官倒模似到十足十，同框時構成有趣畫面。其實Eden的魚檔太子爺身份早已引發關注，根據資料，為人孝順的他、為了減輕媽媽負擔，利用自己擁有的知識，整圖、剪片、拍片一腳踢幫海鮮檔經營網上宣傳及網購等工作；又會經常跟網友分享如何以簡單快捷的方法處理海鮮食材，以現代手法經營家族海鮮檔、讓家人心血得到更佳的承傳，相當敬業。