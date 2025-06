日前林峯演唱會,特別邀來最佳螢幕拍檔鍾嘉欣現身掀起整晚高潮,二人在台上直言十多年未有相見,勾起無限回憶。轉眼間鍾嘉欣完成工作,已趕返加拿大回歸主婦生活,臨行感性發文:「最美好的冒險總是不期而遇。」



鍾嘉欣專誠返港擔任林峯演唱會嘉賓。(IG:@chungkayanlinda)

鍾嘉欣完成香港工作後,在機場上機前打卡發文:「The best adventures are the ones you don’t plan, it’s the ones that unfold with love, spontaneity and soul. Thank you for everything. Until next time!(最美好的冒險總是不經計劃的,那些充滿愛、自發性和靈魂的時刻。感謝一切,下次見!)」 轉眼回到加拿大,上載三名子女在睡床上的照片,幸福留言:「Back to sweaty feet🦶zero personal space 🤏 and chaotic comfort 🫠 — right where I belong 🏡😂Home sweet home 💖」

鍾嘉欣離港感性留言。(IG:@chungkayanlinda)

鍾嘉欣回歸家庭照顧三名子女。(IG:@chungkayanlinda)

