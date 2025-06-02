BIG FOUR 8月開騷做得一場得一場 許志安零緊張拒花褲上陣

BIG FOUR將在8月在紅館舉行「BIG FOUR HAPPY TO SEE YOU ALL演唱會2025」，相隔12年開騷，BIG FOUR今日（2日）現身商台接受訪問，期間亦有接受傳媒訪問，張衛健表示今次演唱會構思了12年，比鐵達尼號更勁，又指4人的友情向來是You Jump I Jump，梁漢文聞言即謂「即係你行先死先」。

BIGFOUR 今午到商台宣傳新歌。（陳順禎攝）

張衛健表示相隔12年開騷，不會說是最後一次，但亦不保證有沒有下一次。「我哋12年前做，無諗過要隔12年，所以今次做得一場得一場。」他又指「蜈蚣彈」詢問度極高，所以已積極考慮加入表演環節，梁漢文亦笑言如今世界難撈，所以除「蜈蚣彈」外，會再加「林峯櫈」以及「學友筋」，完全是一條龍服務，張衛健表示尚有兩個多月時間，對「林峯櫈」最有信心。

許志安表示與兄弟開騷不會有緊張感。（陳順禎攝）

對於有指楊千嬅、謝安琪同樣有入紙申請8月紅館檔期，但最後由BIG FOUR獲得，他們表示未有聽聞，但蘇永康說過往入紙均十分順利，所以不知流程。

張衛健即場「玩櫈」。（陳順禎攝）

問到許志安會否緊張，他說：「又唔會，永遠同BIG FOUR做騷係開心，唔擔心，搵返12年前嘅感覺。」而對於早前在內地出騷時，身穿花褲被指是睡褲，安仔解釋是設計師安排，能夠掀起話題亦開心，但8月演唱會不會有花褲，他又表示為了今次演唱會會健身，但不一定會騷肌。