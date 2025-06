BIG FOUR 8月開騷做得一場得一場 許志安零緊張拒花褲上陣

BIG FOUR將在8月在紅館舉行「BIG FOUR HAPPY TO SEE YOU ALL演唱會2025」,相隔12年開騷,BIG FOUR今日(2日)現身商台接受訪問,期間亦有接受傳媒訪問,張衛健表示今次演唱會構思了12年,比鐵達尼號更勁,又指4人的友情向來是You Jump I Jump,梁漢文聞言即謂「即係你行先死先」。

BIGFOUR 今午到商台宣傳新歌。(陳順禎攝)

張衛健表示相隔12年開騷,不會說是最後一次,但亦不保證有沒有下一次。「我哋12年前做,無諗過要隔12年,所以今次做得一場得一場。」他又指「蜈蚣彈」詢問度極高,所以已積極考慮加入表演環節,梁漢文亦笑言如今世界難撈,所以除「蜈蚣彈」外,會再加「林峯櫈」以及「學友筋」,完全是一條龍服務,張衛健表示尚有兩個多月時間,對「林峯櫈」最有信心。

許志安表示與兄弟開騷不會有緊張感。(陳順禎攝)

對於有指楊千嬅、謝安琪同樣有入紙申請8月紅館檔期,但最後由BIG FOUR獲得,他們表示未有聽聞,但蘇永康說過往入紙均十分順利,所以不知流程。

張衛健即場「玩櫈」。(陳順禎攝)

問到許志安會否緊張,他說:「又唔會,永遠同BIG FOUR做騷係開心,唔擔心,搵返12年前嘅感覺。」而對於早前在內地出騷時,身穿花褲被指是睡褲,安仔解釋是設計師安排,能夠掀起話題亦開心,但8月演唱會不會有花褲,他又表示為了今次演唱會會健身,但不一定會騷肌。