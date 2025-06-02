女神配對計劃｜「吳卓羲2.0」自述劈腿分身術　阿Bob嬲到掟筆

真人騷戀綜《女神配對計劃》昨晚（1日）播出的預熱節目《女神配對計劃花生搶先看》，曝光了16名各適其適「海選勇者」，除之前介紹過的「視覺系」及「燒腦系」，還有曾追求李芷晴失敗的無綫藝人周嘉全、「筍盤醫美太子爺」Kenneth、報稱月入40萬的「十優狀元醫生」譚品堯、「國際化戀愛專家」Matthew、「Err不完張家朗」林焌堯，及有韓國血統的「濫交吳卓羲」韓智炫。

Kenneth令到美儀姐啲心心眼出晒嚟。

呢位話畀朋友熱捧做「吳卓羲2.0」嘅韓先生真係太經典。

以上五位「海選勇者」同樣各具特色，先說來自藝人界的周嘉全，自稱需要鼓起很大勇氣才能公開在節目中追求女神的他，坦言對Step心動，並曾向女方送上素描「以畫傳情」，可惜因未有開口示愛，未能與Step進一步發展：「我估佢有男朋友，所以我冇做啲咩。」Bob聞言即肉緊反問：「問吖嘛，點解唔問啫？有幾難啫！」

「怕醜仔張家朗」Err不完勁Cute

樣子酷似張家朗的金融科技公司分析員林焌堯，透露身家約有「百零二百萬」，並謂覺得自己最吸引人的地方，是較為細心及會尊重女朋友。雖然客觀條件相當不俗，但林焌堯整個面試過程中卻表現驚青，整個面試Err足十幾廿次，即使簡單的自我介紹，也要er足至少三次，阿Bob見狀即肉緊鼓勵：「畀啲信心自己！你唔差架！」

呢位話畀朋友熱捧做「吳卓羲2.0」嘅韓先生真係太經典。

自稱「風流而不下流」、被朋友熱捧為「吳卓羲2.0」的韓智炫，因穿皮褸熱至滿頭大汗引人注目之餘，其自稱曾拍過400多次拖的驚人言論、亦堪稱「海選之最」！除400次這個數字令人難以置信，韓智炫還自稱「最長一段戀愛長達八年」，及已有三年時間完全沒有拍拖；屈指一算、韓智炫在僅餘的「單身時間」生涯，要拍拖拍到400次這個數目絕對能人所不能，假若屬實必可問鼎「天花板時間管理大師」！韓智炫的解釋是這樣的：「當然唔係一對一（拍拖對象），會忙啲咯，上半場、下半場，仲有加時。」此言一出，阿Bob即嬲到掟筆訓斥：「衰到咁，唔係嘛？！」

阿Bob 嬲到掟筆。

至於《花生搶先看》中的筍盤推介，則有「醫美太子爺」Kenneth及i-banker界男模Matthew。貴為醫美集團太子爺的Kenneth，全程表現親切、謙厚又坦率，隨即令現場一眾星級花生團為之驚艷，美儀姐更流晒口水問：「咁你依家準備結婚未呢？」又忍不住一再讚嘆：「佢由入嚟到依家所有都係優點，你有咩缺點㗎？我好鍾意呀，佢好cute呀！」由於美儀姐表現得實在太欣喜，陸浩明笑言可另外開拍《美儀配對計劃》，美儀姐聞言亦搞笑打蛇隨棍上問：「佢接唔接受姊弟戀？佢係咁多個裏面最踏實嘅一個，個package好好！」獲美儀姐如此高度評價，看來Kenneth入圍機會相當高。至於Matthew的筍位除年薪高達七位數外、拳腳功夫、身手及身形亦相當有睇頭，外形條件優越。Matthew還有一個特別之處，是之前拍拖女友相當國際化，有來自波蘭、俄羅斯及烏克蘭等，身體力行印證了愛情無分國界。

「十優狀元醫生」譚品堯。

葉蒨文。