華納熱帶水族館。(陳順禎攝)

林峯在個唱上「玩櫈」成熱話,有份擔任嘉賓的Tim@Daer Jane,亦被「華納高層」分享他在台下「玩櫈」實況,Dear Jane今晚出席《第46屆十大中文金曲音樂頒獎禮》時,Tim謙虛表示:「MC勁啲,佢真係學咗啱嘅姿勢去做,我係睇視頻自學,我屋企啲櫈玩唔到。呢招太勁,有機會真係約返林峯開班點用腰力。」對於老婆表示「 the end of our sex life」,Tim解釋:「知唔知點解end?因為太勁」

Dear Jane獲最佳樂隊金獎、十大中文金曲獎外,Howie更首獲「最佳創作歌手」銀獎。(陳順禎攝)

Tim又表示會向公司提議8月家族演唱會時「加櫈」, 一眾男歌手輪住用,問到會否邀請身為華納一員的林峯一齊,Tim說:「可以嘅,真係搵佢一齊玩。」