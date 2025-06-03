中年好聲音3｜劉洋問李金凱點去廁所　答案嚇親主持周國豐

TVB歌唱真人騷《中年好聲音3》的參賽者李金凱及劉洋「老友鬼鬼」，決賽過復後李金凱更要劉洋請他吃足一個月飯，認真鬼馬。早前二人更與趙浚承去了長洲拍節目兼遊玩，劉洋在社交平台也有分享同遊的影片，片中劉洋更親自餵李金凱吃海鮮，可見他們的友好程度。

大家放心，其實劉洋同李金凱感情好好。（林迅景 攝）

劉洋對於要請李金凱吃一個月飯，他即大氣表示沒問題。(葉志明 攝)

二人一同品嘗海鮮！（截圖）

昨日（2日）周國豐在影片頻道上載了一條訪問二人的片段，當中劉洋與李金凱在片中不停鬥嘴，絕對可以用「相愛相殺」來形容二人。周國豐在訪問尾聲時向二人說：「如果你們可以訪問對方，只可以訪問一條問題。」李金凱讓劉洋先問問題，劉洋想了一會皺了一下眉就在李金凱耳邊低聲問：「我想問你，你上廁所是怎麼上的？」李金凱反問他：「你說大的還是小的？」劉洋表示自己想知道「大」的。

周國豐在影片頻道上載了一條訪問二人的片段。(影片截圖)

周國豐在訪問尾聲時讓二人互問對方一條問題。(影片截圖)

劉洋想了一會皺了一下眉。(影片截圖)

李金凱已經知道他想知道什麼，就跟他說：「你主要想知道怎樣擦屁股吧？」劉洋亦直認「對啊」！李金凱認真地說：「其實這個問題，我應該怎樣跟你解釋？我不是不願意說這個東西，就是只可意會，不可言傳的。我可以比如下次上廁所，我喊你一起，然後我教你可以。那你手就留給我擦，我也不可以做給你看啊。」李金凱上廁所的方法連周國豐都想知道，他都加入一起問：「你是一個人去廁所的嗎？」

李金凱已經知道劉洋想知道什麼。(影片截圖)

金凱上廁所的方法連周國豐都想知道，他都加入一起問。(影片截圖)

除了劉洋及周國豐想知道李金凱怎樣上廁所外，他亦有說到在之前錄影時，在廁所外遇到一些人，那些人看到他也會覺得奇怪，也想知道他是怎樣上廁所的。劉洋表示自己特別好奇這個問題，周國豐問李金凱會否覺得很無聊，但李金凱卻說：「不會，因為如果是我，我也好奇啊。」李金凱直言下次會帶劉洋去廁所，讓他知道上廁所的方法。

除了劉洋及周國豐想知道李金凱怎樣上廁所外，他亦有說到在之前錄影時，在廁所外遇到一些人。(影片截圖)