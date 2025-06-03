混血肥仔與丁丁被捕獲同遊越南後火速回應　曾稱了解後終沒發展

YouTuber混血肥仔在今年2月捲入「偷食」風波，事情因他被捕獲到與網台旗下藝人丁彥均（丁丁）在黃金海岸撐枱腳而起，與女兒長居英國的太太芊蕙子並沒有為老公護航，更發放「句句有骨」的限時動態；不過混血肥仔就發聲明稱早在去年他與太太已簽署分居協議書後，並說：「我曾經嘗試了解其他對象，但最後都沒有發展成任何親密關係。」而芊蕙子則表示自己從未收到混血肥仔或律師提交的離婚呈請，更大爆男方在去年10月親口承認婚內出軌。至於丁丁，則澄清沒有介入男方婚姻，回應：「我在確認對方已分開，並簽訂「分居協議書」後，我們的確曾作出了解，但最後沒有發展。」

混血肥仔與老婆芊蕙子。(網上圖片)

丁彥均率先爆出芊蕙子與混血肥仔已分居，稱自己在確認此事才跟混血肥仔互相了解，惟最終冇發展。（IG@tingyyyyy）

丁丁指自己曾與混血肥仔互相了解，但最終並無發展。（YouTube@BBO | Black Box office）

混血肥仔被指與旗下愛將丁丁在黃金海岸餐廳撐枱腳，有網民甚至聲稱見到二人在酒店過夜，惟丁丁表示：「只是拍攝後，討論相關未來工作。」（網上圖片）

混血肥仔在2月20日打破沉默，撰長文透露芊蕙子早在去年2月已提出離婚，二人有共識簽下分居協議。（資料圖片/梁碧玲攝）

芊蕙子指，去年10月，混血肥仔親自承認婚內出軌。（IG@azalealubyyip）

芊蕙子全文。（IG@azalealubyyip）

事件令混血肥仔形象受損，有份主持的《香港達人秀》延期至今仍未播出，不過混血肥仔已逐漸在社交平台「上水」。原本以為風波已暫告一段落，想不到混血肥仔與丁丁竟被發現同遊越南。事緣有越南YouTuber拍下與兩位女士吃飯的情況，地點在室外，而混血肥仔及丁丁竟突然在後面路過，片主不以為然，讚丁丁靚女並說了句：「美女啊，桃花眼睛啊，哎呀真不錯啊，長的真的不錯啊，巴拉圭牛仔裙那個啊。」令越南少女都擰轉頭望了她一眼。

混血肥仔與丁丁竟被發現同遊越南。（YouTube@ 越南 酒哥）

事緣有越南YouTuber拍下與兩位女士吃飯的情況，地點在室外，而混血肥仔及丁丁竟突然在後面路過，片主不以為然，讚丁丁靚女並說了句：「美女啊，桃花眼睛啊，哎呀真不錯啊，長的真的不錯啊，巴拉圭牛仔裙那個啊。」（YouTube@ 越南 酒哥）

越南少女都擰轉頭望了丁丁一眼。（YouTube@ 越南 酒哥）

片段所見丁丁與混血肥仔並肩而行，女方身穿背心牛仔長裙、男方身穿運動T恤牛仔褲，並拎住一袋二袋。短片在網上瘋傳，網民留言：「捉到正」、「你們拍到香港網紅偷情😂」、「咁都影到，好波」、「咁真係天意 丁丁之前個聲明仲話最後沒有發展」、「估唔到喺咁既片俾人認到」、「好X癲 真係人在做天在看」、「啱啱先IG試緊水溫，又要深潛過了。」而香港網民認得出，混血肥仔在片中的髮型及身穿的T恤，與他昨晚（2日）晚上在IG限時動態的自拍照屬同一件，質疑是近日的事；不過亦有人指，他與丁丁在片中並無拖手等親密行為，不足以證明什麼。

丁丁與混血肥仔並肩而行，女方身穿背心牛仔長裙、男方身穿運動T恤牛仔褲，並拎住一袋二袋。（YouTube@ 越南 酒哥）

而混血肥仔火速在IG回應，他貼出自拍照，寫下：「唔出聲又會俾人老作，上星期放假同幾個朋友去越南玩幾日啫，我已經返到英國了，咁都俾人影到真係笑死。之前已經有好多報道做成好多傷害，好多人可以講好多嘢落井下石，好不容易大家走出了情緒低谷，唔一定要支持嘅，大家繼續好好生活就可以了。」混血肥仔亦轉發了另一「證人」的限時動態，好友Panda貼出在越南一間餐廳的黑白環境照，寫著：「唔知講咩好，但誠意推薦呢間嘅蛋咖啡，好！好！味！啊！」並標註了混血肥仔和丁丁，似乎是想力證一對緋聞男女並非單獨出國。

香港網民認得出，混血肥仔在片中的髮型及身穿的T恤，與他昨晚（2日）晚上在IG限時動態的自拍照屬同一件，質疑是近日的事。（IG@tsangtakyun）

混血肥仔否認與丁丁二人行，貼自拍並寫下：「唔出聲又會俾人老作，上星期放假同幾個朋友去越南玩幾日啫，我已經返到英國了，咁都俾人影到真係笑死。」（IG@tsangtakyun）