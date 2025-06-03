鄭欣宜遊上海生圖曝光狀態極佳 網民驚訝身形變化：不需要特瘦！

剛剛過了38歲生日的鄭欣宜（Joyce）自2023年舉行三場紅館演唱會後就突然神隱，一直未有公開現身，原因未明。繼上月將IG所有帖文清零後，有傳欣宜與寰亞約滿，並已簽約環球唱片，即將復出。昨日（2日）有網民在上海捕獲欣宜，曝光其最新狀況！

鄭欣宜。（陳順禎攝）

鄭欣宜無預警清空IG。（IG截圖）

日前欣宜慶祝38歲生日。（IG圖片）

昨日有內地網民在上海豫園偶遇鄭欣宜，更將合照分享到小紅書，並留言寫道：「上去問了下，得到肯定答覆後喜提合照好幾張。好開朗好溫柔好美麗啊！狀態好好啊！她朋友也超好，本來想三個人拍照合照就好了，拍好後還說幫我們一人單獨照一張。」網民續指：「真心覺得她狀態很不錯，後面也碰到她超耐心和別人聊天。近距離看妝也很淡，加上拍照角度和光線，照片不一定非常出彩。純原圖，濾鏡都沒加，而且真的覺得是美的不用修！」

昨日有內地網民在上海豫園偶遇鄭欣宜。（小紅書）

鄭欣宜瘦咗好多！（小紅書）

相中可見，留著金色長髮的鄭欣宜穿上牛仔褸及牛仔褲，親切地與網民合照。欣宜看起來比之前瘦了幾圈，雖然臉上只化了淡妝，但皮膚緊緻，狀態極佳。照片曝光後，隨即引起網民熱議：「真心希望她好 看到她不好的新聞就會揪心」、「很喜歡聽她唱歌，希望她越來越好！」、「瘦好多！」、「好想鄭欣宜！太久沒有見到她了！」、「看到她健康快樂的樣子，就放心」、「越來越好看現在就很美不需要特瘦」、「看她狀態不錯，就比較安心了」。