佘詩曼50歲生日「親人」離世心情直插谷底 強忍淚水開工令人心痛

佘詩曼憑TVB劇集《新聞女王》再度爆紅,人氣橫掃中港,最近亦忙於在內地拍攝《新聞女王2》。日前迎來50歲生日,佘詩曼獲劇組為她慶祝生日,度過了一個難忘又驚喜的生日。不過原來佘詩曼因遇上「親人」離世,不打算慶祝生日。

佘詩曼日前迎來50歲生日。(IG圖片)

佘詩曼度過了一個難忘又驚喜的生日。(IG圖片)

佘詩曼日前在IG發文透露,陪伴了自己13年的愛犬Noble離世而心情低落,心情一度跌入谷底,更要為工作強忍悲傷,所以並未打算慶祝生日:「其實喺我生日前兩日,陪伴咗我13年嘅Noble因為身體不適突然離世,我心情跌到落谷底,由於要對Man姐負責,所以強忍淚水,盡量做到秒速平復情緒。就係咁樣,完全唔打算有任何慶祝活動。點不知,計劃永遠都唔夠變化快,一打開門,全部friend彈晒出嚟,嗰吓真係嚇一嚇!仲好記得你哋一張張充滿愛嘅笑臉,你哋嘅笑聲讓我忘記一切,亦超越一切!仲要突然宣布第日放假一天,心情簡直衝上雲霄!」

「七魔女」合體為佘詩曼慶祝生日。(IG圖片)

原來佘詩曼生日前,陪伴了她13年的愛犬離世,因為心情直插谷底,原本更不想慶祝生日。(IG圖片)

雖然面對愛犬離世極為難過,但劇組全員及好友們秘密為她準備驚喜生日派對,佘詩曼非常感動,並承諾這一切美好的回憶都將銘記在心。佘詩曼亦特意點名感謝陳欣健女兒、經理人Joanne陳易遙:「特別鳴謝我至愛嘅好朋友及經理人 悉心嘅安排!You are the best!Love you bro💋盡在不言中」。

佘詩曼亦特意點名感謝陳欣健女兒、經理人Joanne陳易遙。(IG圖片)