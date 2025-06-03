佘詩曼50歲生日「親人」離世心情直插谷底 強忍淚水開工令人心痛

佘詩曼憑TVB劇集《新聞女王》再度爆紅，人氣橫掃中港，最近亦忙於在內地拍攝《新聞女王2》。日前迎來50歲生日，佘詩曼獲劇組為她慶祝生日，度過了一個難忘又驚喜的生日。不過原來佘詩曼因遇上「親人」離世，不打算慶祝生日。

佘詩曼日前迎來50歲生日。（IG圖片）

佘詩曼度過了一個難忘又驚喜的生日。（IG圖片）

佘詩曼日前在IG發文透露，陪伴了自己13年的愛犬Noble離世而心情低落，心情一度跌入谷底，更要為工作強忍悲傷，所以並未打算慶祝生日：「其實喺我生日前兩日，陪伴咗我13年嘅Noble因為身體不適突然離世，我心情跌到落谷底，由於要對Man姐負責，所以強忍淚水，盡量做到秒速平復情緒。就係咁樣，完全唔打算有任何慶祝活動。點不知，計劃永遠都唔夠變化快，一打開門，全部friend彈晒出嚟，嗰吓真係嚇一嚇！仲好記得你哋一張張充滿愛嘅笑臉，你哋嘅笑聲讓我忘記一切，亦超越一切！仲要突然宣布第日放假一天，心情簡直衝上雲霄！」

「七魔女」合體為佘詩曼慶祝生日。（IG圖片）

原來佘詩曼生日前，陪伴了她13年的愛犬離世，因為心情直插谷底，原本更不想慶祝生日。（IG圖片）

雖然面對愛犬離世極為難過，但劇組全員及好友們秘密為她準備驚喜生日派對，佘詩曼非常感動，並承諾這一切美好的回憶都將銘記在心。佘詩曼亦特意點名感謝陳欣健女兒、經理人Joanne陳易遙：「特別鳴謝我至愛嘅好朋友及經理人 悉心嘅安排！You are the best！Love you bro💋盡在不言中」。

佘詩曼亦特意點名感謝陳欣健女兒、經理人Joanne陳易遙。（IG圖片）