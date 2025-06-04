四料港姐冠軍出席晚宴攬實曾志偉　傳暗撻百億富二代躋身上流

現年37歲的2011年四料港姐冠軍朱晨麗（朱朱）近年劇集產量大減，是非纏身的她更一度被指失寵遭冷待，但自前年與百億富二代史昊洺（Kenneth）傳出緋聞後，朱晨麗亦躋身上流，除了出入馬場之外，又出席名媛晚宴，日前她就出席「海外潮人企業家協會第十二屆會董就職典禮」，祝賀英皇集團主席楊受成次女楊玳詩擔任新主席！

朱晨麗是2011年四料港姐冠軍。（IG@rebecca_zhu）

身材出眾。（IG@rebecca_zhu）

近年劇集產量大減。（IG@rebecca_zhu）

慶祝生日。（IG@rebecca_zhu）

闊太翁嘉穗都有到場。（IG@rebecca_zhu）

朱晨麗出席三八婦女節晚宴，與香港各界婦女聯合協進會創會主席林貝聿嘉及全國政協常委、信德集團行政主席何超瓊合照。（IG@rebecca_zhu）

朱晨麗在IG曬出多張合照，並寫道：「聚會🎈開心見到D舊朋友同舊同事」，相中所見，朱晨麗與新任主席楊玳詩攬腰合照，晚宴上又坐正TVB高層樂易玲小姐隔離合照，而影大合照時，朱晨麗更從後雙手攬實TVB總經理（節目內容營運）曾志偉，可見兩人關係密切！

朱晨麗出席「海外潮人企業家協會第十二屆會董就職典禮」，祝賀英皇集團主席楊受成次女楊玳詩擔任新主席！（IG@rebecca_zhu）

坐正TVB高層樂易玲小姐隔離合照。（IG@rebecca_zhu）

開心合照。（IG@rebecca_zhu）

開心合照。（IG@rebecca_zhu）

朱晨麗在影大合照時，更從後雙手攬實TVB總經理（節目內容營運）曾志偉。（IG@rebecca_zhu）

朱晨麗前年傳出秘撻百億富二代史昊洺，男方父親是香港中華廠商聯合會會長史立德，父子都是「先生」系的馬主，更一度傳出她已懷孕，但她其後否認傳聞，不過又被好友陳煒踢爆「好事近」，雖然朱晨麗一直否認戀情，但她曾在接受《香港01》專訪時直認與史昊洺的關係「比正常朋友再親近一啲」，又甜笑指雙方關係不錯。去年9月史昊洺父親史立德的愛駒「勁先生」在沙田馬場出賽，朱晨麗就同好友白雲一起入場支持，最後「勁先生」贏得第一，在拉頭馬影大合照時，朱晨麗亦有現身，但她與史昊洺就分開站，未知是否刻意避嫌，其後他們又再一同現身支持另一位馬主拉頭馬，看來朱晨麗已融入男方朋友圈！

朱晨麗講起史昊洺即冧滋滋。（葉志明攝）

史昊洺條件非常好，其父親是香港中華廠商聯合會會長史立德。

性感！（IG@rebecca_zhu）

度假。（IG@rebecca_zhu）

朱晨麗是不少男士心目中的女神。（IG@rebecca_zhu）