TVB視后林夏薇老公莫贊生今年4月被頒破產令　20億闊太夢碎

TVB視后林夏薇上周遭山頂住所業主申請破產，原來業主早前亦有向申請其夫莫贊生破產，惟莫贊生早前因拖欠1.35億港元貸款，被兩間公司申請破產，法庭於今年4月向莫頒下破產令。而今（3日）在高等法院申請撤回向莫的破產呈請，獲法庭批准。

TVB視后林夏薇孖金融才俊老公莫贊生（Jason）坐私人飛機出埠嘆世界。（IG@rosinalam)

林夏薇自從2015年與身家超過20億港幣金融才俊莫贊生（Jason）結婚，升呢成為闊太，婚後的生活相當富貴，她更不時大曬市值15億的山頂獨立屋豪宅。對於被入稟破產一事，林夏薇早前回覆《香港01》指：「我老公Jason 租住間屋嘅公司有官司，正在上訴中，所以我都莫名其妙，依家交俾律師處理當中我亦都冇收到任何通知。」之後再上載律師信回應事件，直到昨夜她又再微博回應事件：「感謝大家關心，沒有破產，希望大家不要再傳謠，已交律師處理！ 」

林夏薇於豪宅宴請好友。(小紅書)

林夏薇於2015年下嫁金融才俊老公莫贊生，二人結婚10年依然相當幸福。（視覺中國）

林夏薇5月27日帶名牌手袋乘坐商務機位到外地。（IG：@rosinalam）

之後她再更新社交網限時動態，上載1篇文章疑意有所指：「善惡終有報，人在做，天在看。世間自有公道，善惡終有報。有因必有果。天狂必有雨，人狂有禍。善有善報，惡有惡報，不是不報，近報在自身，遠報在子孫後代。做人十分精明，不如厚道。十分聰明，用七分，留三分給子孫。人算不如天算，算來算去，算自己。人有心，天有眼，人千算萬萬，不如老天一算。」並留言：「阿彌陀佛」，看來十分生氣！

律師信。（微博照片）

林夏薇貴氣十足！（IG@rosinalam)

林夏薇的家門又高又大。（IG圖片）

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案件編號 : HCB 533/2025