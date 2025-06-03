愛回家「鐵面陳」王致狄升呢做「億萬駙馬」 未婚妻家族勁猛料

現年41歲、在TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》飾演「鐵面陳」的王致狄（Andy）上月宣布求婚成功，寫道：「多謝每一位朋友蒞臨Nicole 生日同埋我哋嘅求婚派對，我終於求婚成功，謝謝您的 “Yes, I do ” and I love you !」今日（3日）有報道指王致狄未婚妻Nicole背景猛料，原來是年銷過億塊面膜「協利國際美容集團」的繼承人，身家逾億！

在TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》飾演「鐵面陳」的王致狄（Andy）宣布求婚成功，恭喜！（IG@andywongchitik）

送上大束紅玫瑰及巨鑽求婚。（IG@andywongchitik）

大班朋友見證下求婚成功！（IG@andywongchitik）

王致狄在女朋友Nicole的生日飯局上送驚喜，準備了一束巨型紅色玫瑰色，以及大大粒求婚鑽戒。見王致狄跪在地上送上鮮花，雖然片段沒有聲效，但見二人對話後情深一吻，就知道求婚成功，同場友人拍掌歡呼！

跪地送花指定動作。（IG@andywongchitik）

say yes！（IG@andywongchitik）

情深一吻！（IG@andywongchitik）

王致狄的女朋友樣貌相當標緻，身材勻稱、皮膚雪白，並擁有一頭長髮及瓜子臉。王致狄出身小康之家，在加拿大的大學主修經濟，畢業後從事銀行工作；至2009年為了照顧父母，決定由加拿大回流返香港，湊巧看到TVB藝員訓練班收生，他成功獲取錄後，決定在演藝界發展；但同時與在加拿大拍拖8年的女朋友，因不敵Long D和工作發展差距而分手。之後，王致狄亦甚少提及感情事，社交平台沒有分享與現任女友的照片，忽然求婚成功，也算是一個開心的驚喜！今日（3日）有報道指王致狄未婚妻Nicole背景猛料，原來是年銷過億塊面膜「協利國際美容集團」的繼承人，身家逾億，更有指王致狄亦有參與未婚妻的家族事業，升呢「億元駙馬」。對此，王致狄接受訪問時對「億元駙馬」的稱號表示太過抬舉，也只是一個稱呼，「我都係會自己努力做好演員呢個工作，演繹好每一個角色，因為演員係我終身目標。」

恭喜！（IG@andywongchitik）

女朋友樣貌標緻。（IG@andywongchitik）

一對準新人。（IG@andywongchitik）

王致狄入行後參演多套劇集，但多為閒角角色，如獄卒、侍衛、警察、店員、甚至路人甲，他曾透露試過2、3個月無工開，人工只有千多元車馬費，收入大不如前，故曾做電話銷售員及保險經紀，盡量維持給父母家用。直到2016年，終於有機會在《愛·回家之八時入席》飾演保安員「鐵面陳」一角，成功入屋，他曾感謝拍檔「Rebecca」沈可欣：「因為同佢嗰條感情線，先令到咁多觀眾認識我。」現在二人在戲中雖然已經分手，但「鐵面陳」再度情歸「Ma姐」何芷姍（何綺雲），後來因為「湯遠」楊明的出現，陷入一段三角關係。

Andy在09年在多倫多大學畢業。（IG@andywongchitik）

「鐵面陳」同「Rebecca」最終分手。（電視截圖）

「鐵面陳」同「Rebecca」最終分手。（電視截圖）

「鐵面陳」同「Rebecca」最終分手。（電視截圖）