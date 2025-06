愛回家「鐵面陳」王致狄升呢做「億萬駙馬」 未婚妻家族勁猛料

現年41歲、在TVB處境劇《愛.回家之開心速遞》飾演「鐵面陳」的王致狄(Andy)上月宣布求婚成功,寫道:「多謝每一位朋友蒞臨Nicole 生日同埋我哋嘅求婚派對,我終於求婚成功,謝謝您的 “Yes, I do ” and I love you !」今日(3日)有報道指王致狄未婚妻Nicole背景猛料,原來是年銷過億塊面膜「協利國際美容集團」的繼承人,身家逾億!

在TVB處境劇《愛.回家之開心速遞》飾演「鐵面陳」的王致狄(Andy)宣布求婚成功,恭喜!(IG@andywongchitik)

送上大束紅玫瑰及巨鑽求婚。(IG@andywongchitik)

大班朋友見證下求婚成功!(IG@andywongchitik)

王致狄在女朋友Nicole的生日飯局上送驚喜,準備了一束巨型紅色玫瑰色,以及大大粒求婚鑽戒。見王致狄跪在地上送上鮮花,雖然片段沒有聲效,但見二人對話後情深一吻,就知道求婚成功,同場友人拍掌歡呼!

跪地送花指定動作。(IG@andywongchitik)

say yes!(IG@andywongchitik)

情深一吻!(IG@andywongchitik)

王致狄的女朋友樣貌相當標緻,身材勻稱、皮膚雪白,並擁有一頭長髮及瓜子臉。王致狄出身小康之家,在加拿大的大學主修經濟,畢業後從事銀行工作;至2009年為了照顧父母,決定由加拿大回流返香港,湊巧看到TVB藝員訓練班收生,他成功獲取錄後,決定在演藝界發展;但同時與在加拿大拍拖8年的女朋友,因不敵Long D和工作發展差距而分手。之後,王致狄亦甚少提及感情事,社交平台沒有分享與現任女友的照片,忽然求婚成功,也算是一個開心的驚喜!今日(3日)有報道指王致狄未婚妻Nicole背景猛料,原來是年銷過億塊面膜「協利國際美容集團」的繼承人,身家逾億,更有指王致狄亦有參與未婚妻的家族事業,升呢「億元駙馬」。對此,王致狄接受訪問時對「億元駙馬」的稱號表示太過抬舉,也只是一個稱呼,「我都係會自己努力做好演員呢個工作,演繹好每一個角色,因為演員係我終身目標。」

恭喜!(IG@andywongchitik)

女朋友樣貌標緻。(IG@andywongchitik)

一對準新人。(IG@andywongchitik)

王致狄入行後參演多套劇集,但多為閒角角色,如獄卒、侍衛、警察、店員、甚至路人甲,他曾透露試過2、3個月無工開,人工只有千多元車馬費,收入大不如前,故曾做電話銷售員及保險經紀,盡量維持給父母家用。直到2016年,終於有機會在《愛·回家之八時入席》飾演保安員「鐵面陳」一角,成功入屋,他曾感謝拍檔「Rebecca」沈可欣:「因為同佢嗰條感情線,先令到咁多觀眾認識我。」現在二人在戲中雖然已經分手,但「鐵面陳」再度情歸「Ma姐」何芷姍(何綺雲),後來因為「湯遠」楊明的出現,陷入一段三角關係。

Andy在09年在多倫多大學畢業。(IG@andywongchitik)

「鐵面陳」同「Rebecca」最終分手。(電視截圖)

「鐵面陳」同「Rebecca」最終分手。(電視截圖)

「鐵面陳」同「Rebecca」最終分手。(電視截圖)