林峯早前舉行的《GO WITH THE FLOW 林峯演唱會》中,找來周秀娜於唱《Let's Get Wet》時跳辣身舞,即掀起不少網民回憶。因為之前林峯演唱會是找來徐子珊跳辣身舞,所以不少網民都希望她能出現做林峯演唱會嘉賓。除了徐子珊,更有不少網民都集氣召喚另一個回憶人物「常在心」鍾嘉欣(Linda)來做嘉賓,結果成功。

網民召喚失敗,連林峯都不知道徐子珊在哪,他表示「佢真係失蹤人口」,更直指二人沒有聯絡過。但意想不到的是宣萱竟然與徐子珊有聯絡,不過她受訪時就拒絕透露徐子珊的行蹤。不過,近日有網民在法國巴黎橘園美術館捕獲徐子珊,相中留有長髮的她身形明顯發福不少,穿上裙子和波鞋,相比以前相當樸素。

