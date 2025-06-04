神隱女星現身北京扮皇帝穿古裝甜美可愛　遭連環偶遇被爆真實人品

剛迎來了38歲生日的鄭欣宜 (Joyce) 自2023年舉行三場紅館演唱會後就驚傳失蹤，之後便沒有露面，突然神隱的她一直未有公開現身，原因未明。當時有指她因為情緒病發作而收埋自己，情況讓人擔心。欣宜上月將IG所有帖文清零後，就有傳她與寰亞約滿，並已簽約環球唱片，即將復出。日前有網民在上海捕獲欣宜，其後又有網民於北京偶遇在當地旅遊的欣宜。

日前欣宜慶祝38歲生日。（IG圖片）

鄭欣宜無預警清空IG。（IG截圖）

昨日有內地網民在上海豫園偶遇鄭欣宜。（小紅書）

昨日有不少網民先後分享了在北京偶遇欣宜的照片和短片，可見欣宜當時穿上了古代皇帝的黃色龍袍和戴上帽子，相當可愛。有網民貼出與欣宜扮皇帝的合照發文寫道：「在北京碰到鄭欣宜了，人很nice，很有禮貌，跟每個人都很熱情友好的打招呼，爬慕田峪長城碰到的。」大讚欣宜人品極好。

欣宜於北京cosplay皇帝與粉絲合照。(小紅書)

另一位網民就分享了欣宜穿上甜美古裝的美照，發文表示：「救命！！漢服館開業居然偶遇鄭欣宜！！今天自家漢服館開業，直接被香港巨星女兒炸場了！！鄭少秋&沈殿霞的寶貝女兒——鄭欣宜 空降我們漢服館當一日“國風體驗官”！大明星欣宜姐姐超親和！！不僅和我們店員玩鬧自拍，還誇我們的漢服“版型超正 細節滿分”試了好幾套不同朝代的衣服每套都穿出了不一樣的韻味😍」欣宜穿上皇帝造型的古裝以及女性化的古裝都很合適，她不時露出燦爛笑容，獲一眾網民大讚可愛又靚女，又表示見到她這麼開心就放心了。片中扮皇帝的欣宜連神情步姿都模仿得好似，相當入戲┌。

欣宜扮皇帝。(小紅書)

欣宜扮皇帝。(小紅書)

欣宜扮皇帝。(小紅書)

欣宜扮皇帝。(小紅書)

欣宜扮皇帝。(小紅書)

欣宜扮皇帝。(小紅書)

欣宜扮皇帝。(小紅書)

欣宜扮皇帝。(小紅書)

欣宜扮皇帝。(小紅書)

欣宜扮皇帝。(小紅書)

欣宜扮皇帝。(小紅書)

欣宜扮皇帝。(小紅書)

欣宜扮皇帝。(小紅書)

欣宜扮皇帝。(小紅書)

欣宜扮皇帝。(小紅書)

欣宜穿上古裝份外甜美。(小紅書)

欣宜穿上古裝份外甜美。(小紅書)

欣宜穿上古裝份外甜美。(小紅書)

欣宜穿上古裝份外甜美。(小紅書)