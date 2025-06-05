TVB小生20歲愛女執導短片奪3獎 英國留學極標緻似兩代女神混合體
撰文：董欣琪
出版：更新：
現年62歲的張兆輝近年轉戰內地發展，參演了不少大熱劇集及電影，憑熟男形象大受歡迎。一向顧家的張兆輝十分愛錫太太郭碧妍及一對仔女張卓鏗（Edison）及張卓姿（Twiggy），更被視為圈中好男人典範！現年20歲的Twiggy現時在英國讀大學，日前她就分享喜訊，原來她執導的短片奪得三個獎項！
張兆輝過往不時分享家庭照，遺傳了父母優良基因的Twiggy眼大大、鼻高高，樣貌十分標緻，笑容甜美，獲網民大讚似足李嘉欣及鍾嘉欣混合體，愈大愈靚女！Twiggy不但外形出眾，成績亦相當好，她曾在英國GCSE考獲5A2B成績，現時在倫敦藝術大學 （University of the Arts London）倫敦傳媒學院（London College of Communication）修讀電影與電視學士課程，她與幾位同學合作拍攝的短片“Institute of Proper Ladies”獲得「最佳剪輯獎」、「最佳音響設計獎」、「最佳女配角」三個獎項，成為大贏家，身為導演的Twiggy更同幕後團隊舉起獎座開心合照！