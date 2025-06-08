薛家燕離婚每月得3千生活費　靠「好姨」再彈起變億萬富婆丨專訪

薛家燕這個名字，在香港至華人圈子幾乎無人不曉，由8歲開始做童星到現在75歲，仍未言休，總之有家燕姐就有歡笑聲。但人生總有高低起跌，薛家燕曾遭前夫石保慶拋棄，夫妻3年不見，她自覺生無可戀一度尋死，危站25樓露台一刻，幸得子女「嗌住」懸崖勒馬：「好彩冇跳，如果唔係就冇依家呢個人生！」

患難見真情，當薛家燕婚姻失敗遇上困境時，曾與她合作《家燕與小田》的黎小田就曾許下照顧「一生一世」的承諾，令她十分感動。今次訪問，家燕姐細訴她與小田哥一段「戀人未滿友達以上」的情份，當年對方展開熱烈追求但仍不為所動。提起與細她17年的男友Andy復合，家燕姐一臉甜絲絲，直言愛情令自己變得心境年輕。



薛家燕中年復出，蹄造「好姨」、「慈姑」、「Q姨」等經典角色。

薛家燕出身中產家庭，爸爸是公務員，她在四姊妹中排第二，天生表演慾強，幾歲已懂得就地取材，拿爸爸的睡褲演古裝大戲，有親戚到訪家中，還會扮鬼扮馬模仿對方。而她在校內更是風頭躉，每逢聖誕節或畢業典禮表演一定企中間，笑說：「因為我唱歌夠大聲，哈哈哈！」

被命理師批「揚名四海」

在七公主中，薛家燕的外號便是叫「鬼揸五」，有她出現必定沒有悶場。8歲正式出道，一開始爸爸十分反對女兒入行，擔心影響學業，但媽媽就看得出女兒很演有演藝天份，兩夫婦為此事爭論不休，結果由篤信命理的爺爺為孫女開命盤，得出四個字「揚名四海」。

薛家燕在家中排第二，小時候已經好精靈。（圖片來源：受訪者提供）

薛家燕少女時期五官標緻，係純天然美女。（圖片來源：受訪者提供）

曾光片場幫忙做功課

薛媽媽一直充當女兒的經理人，在父母悉心栽培下，年年紀小小的薛家燕已經十八般武藝，每朝五時起身走圓桌，放學後，在片場開工還請補習老師教授英文、普通話，日語，家燕姐手舞足蹈說：「嗰時我8歲，南拳北腿全學，學到手瓜起蹍，我媽咪話『唔得唔得』，學芭蕾舞柔軟啲，又唱粵曲，又時代曲，又唱英文歌，Christine Samson都係我老師。」但由於兼顧的東西太多，她有時都會出「古惑」，「中學功課深啲，啲幾何代數呀.....16、7歲我已經做女主角，當時同曾江拍檔，我叫佢教我，佢話『得啦得啦，你入廠先啦』，出到嚟幫我做晒喎，佢係大學生嚟，呢方面梗係叻，英文又幫我，我以前好多功課都係曾江幫我做，哈哈哈。」

薛家燕指媽媽係好能幹嘅星媽，一直安排周到。（圖片來源：受訪者提供）

薛家燕從小就要學習武術及舞蹈，多才多藝。（圖片來源：受訪者提供）

薛家燕爆當年曾江經常幫忙做功課。（圖片來源：受訪者提供）

薛家燕是個思想傳統的女人，到了適婚年齡便結婚生子，放棄如日方中的演藝事業亦沒有半點懸念。1984年嫁給從商圈外人石保慶，誕下兩女一子，可惜夫婦步伐不一致，丈夫有外遇，玩失踪3年沒有回家，萬念俱灰下，薛家燕一度尋死。

我企喺屋企25樓個露台，好似係我個仔同大女珊珊，走出嚟攞住啲薯條嗌我食薯條啊，唔知係咪想𠱁我？珊珊見到我喊，好彩啲仔女嗌住我，亦好彩我冇跳落去，如果唔係我就冇依家呢個人生。 薛家燕說

提起張國榮，家燕姐仍感到好傷感。

女兒珊珊寫給「媽媽」的信

薛家燕決定申請離婚，前夫沒有爭子女撫養權，更將物業轉到其母旗下，令家燕姐每月僅得2、3千元生活費。苦無對策下，唯有復出打工，做地產、保險經紀，但嘆一句：「搵唔到食」！恰巧，有機會演出《真情》的「好姨」一角，令她逆轉人生。

當時大女石祐珊（珊珊）、二子石耀庭和三女石耀珠分別只得九歲、七歲和五歲，家燕姐表示大女珊珊從小已得懂事，承諾照顧弟妹，近日翻看讀初中時珊珊寫給「媽媽」的一封信，仍是百般滋味在心頭。

薛家燕離婚時大女只有9歲，一度覺得生無可戀欲輕生，但最後仍然係唔捨得三子女。（ig@kayinsit）

如今兒孫滿堂，家燕姐話：「好彩冇跳落去，唔係冇依家呢個人生」。（ig@kayinsit）

蹄造經典角色 傳聞身家達2億

40餘歲中年復出的薛家燕，蹄造好多經典角色，除了《真情》的「好姨」梁潤好，還有《皆大歡喜》的「慈姑」游念慈、《十月初五的月光》的「Q姨」朱莎嬌、《七號差館》的黃英姑等，並獲星爺周星馳賞識拍 《食神》，家燕姐笑說：「佢話約我得閒飲個茶食個包，我唔知係乜嘢，冇幾耐佢真係搵我拍戲，我睇晒劇本，但現場拍嘅同劇本完全無關，哈，但我好多謝星爺，如果唔係呢個角色我接唔到咁多廣告。」

近十年幾乎無休止地拍劇，有傳聞家燕姐身家達2億港元，她未有否認，只哈哈大笑說：「我都唔知喎，哈哈哈！」她承認拍《皆大歡嘉》時搵錢最多，幾乎每個周末都會北上大灣區登台，與謝天華、趙學而、阮兆祥等齊齊跳「十字步」搵真銀，買樓積殼防饑之餘，並購入商廈作為家燕媽媽藝中心的工作坊，培育對演藝有潛質的小朋友。

薛家燕在香港至海外華人圈無人不曉。

《真情》好姨一角，為薛家燕人生帶來轉機。（電視截圖）

人氣極盛，之後擔大旗演《皆大歡喜》的慈姑。（電視截圖）

《皆大歡喜》拍完古裝再拍時裝，令家燕姐賺個盤滿缽滿。（電視截圖）

薛家燕愛作育英才，港姐冠軍宋宛穎細細個就喺家燕媽媽藝術中心學才藝。（圖片來源：受訪者提供）

+ 3

如今家燕桃李滿門、兒孫滿堂，還有細17年的小情人「A君」Andy Chan，二人離離合合，她直言一開始是介意年齡上差距，但難得對方不介意，更獲子女支持。「之前去日本仔女都有約埋佢....其實我介意（年齡）嘅，係佢唔介意之嘛，佢都唔記得咗我幾多歲保持自己嘅心境年輕？我都唔知呀真係，我都唔知講返轉頭佢可能俾我一個愛情嘅感覺，所以我就覺得自己年輕囉，我真係唔知嘅」。

75歲的家燕姐還未計劃退休享清福，「現在視乎工作，如果太吃力唔接㗎啦，但我覺得好enjoy嘅，又可以帶到一啲訊息歡樂俾大家，我覺得我係有嗰個義務去做，因為我有嗰個影響力我帶到呢個訊息俾大家而幫到大家嘅，我都覺得係一件好榮幸嘅事。」

薛家燕與男友Andy最近復合，二人雖然係相距17年嘅姊弟戀，但拍拖逾18年。（視覺中國）

仔女都好贊成家燕姐拍拖，有愛情滋潤人都靚啲。（ig@kayinsit）

場地提供：Golden Blossoms金枝玉葉

想知更精彩內容，一定不能錯過今晚18:30上《香港01》YouTube，薛家燕親自剖白！