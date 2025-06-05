伍仲衡為簽愛將洪心怡被TVB封殺半年　洪心怡登ViuTV節目宣傳新歌

伍仲衡原本是《中年好聲音》系列評審，半年前因為他與TVB「搶人才」，簽約洪心怡做旗下首位歌手，結果被TVB「炒魷」，不能再做《中3》評審。伍仲衡其後受訪時，表示：「而家唔係我唔做，係我被通知。」、「TVB就冇講係咩原因嘅，但就係話唔需要我。有陣時都唔需要講都大概知道，就係宣布咗我簽咗洪心怡幾日之後。」他強調自己曾向TVB提出可否Co-management（共同管理），但一直得不到TVB的回應，自己直至等到洪心怡不決定簽約TVB後，才正式與她傾約，並希望捧她做2025年樂壇新人。

伍仲衡第一次聽到洪心怡唱歌，已大讚：「簽得呀呢個！有樣，靚女，把聲有辨識度！」（TVB）

洪心怡近月推出新歌《你是我的煩惱海》，成為樂壇新人。（IG@hungsumyee）

伍仲衡表示在他簽洪心怡前，曾經主動向TVB提出可否Co-management（共同管理）。(影片截圖)

被問有否想過，洪心怡將不能再亮相TVB，伍仲衡卻說：「我諗當心怡決定同TVB唔簽嘅時候，無論佢簽邊間，我諗佢自己唔簽TVB，都應該喺TVB曝光嘅機會都冇乜。」而洪心怡數月前正式出道，推出歌曲《你是我的煩惱海》，除了走訪電台宣傳外，其歌曲更登上ViuTV的「CHILL CLUB推介榜」。早前洪心怡接受《CHILL CLUB推介》主持黃奕晨訪問後，曾表示：「我上咗Chill Club推介吖😆❤️好興奮！ 好開心有得宣傳自己隻歌《你是我的煩惱海》🌊 其實我做訪問嗰陣時真係好緊張呀🥴 不過Dixon哥哥，同所有工作人員都超級nice！🥹」其歌曲在兩周內由第十位升到第八位，未知將來會否上《CHILL CLUB》宣傳。相反，今次宣傳期又的確未見洪心怡出現在TVB節目，她上次上《J Music》已是去年11月。

伍仲衡曾被問有否想過，洪心怡將不能再亮相TVB，他當時說：「我諗當心怡決定同TVB唔簽嘅時候，無論佢簽邊間，我諗佢自己唔簽TVB，都應該喺TVB曝光嘅機會都冇乜。」（資料圖片）

為了宣傳新歌，洪心怡到不同電台受訪。（IG@hungsumyee）

為了宣傳新歌，洪心怡到不同電台受訪。（IG@hungsumyee）

為了宣傳新歌，洪心怡到不同電台受訪。（IG@hungsumyee）

洪心怡的歌曲打入「CHILL CLUB推介榜」。（IG@viutv）