百億闊太為囝囝大搞2歲生日Party　複式豪宅曝光極氣派

曾有無綫（TVB）「御用宮女」之稱、現年38歲的前港姐李美慧（Vivi），2018年與年長25歲的百億富商曾文豪結婚，婚後誕下一女一子，她亦自此淡出娛樂圈，專心照顧家庭，一家四口過着幸福生活。婚後榮升闊太的李美慧，不時在社交平台分享親子日常，日前囝囝迎來2歲生日，李美慧就為寶貝仔大搞生日Party慶祝！

李美慧先後為老公誕下一女一子，湊成一個「好」字，為曾家開枝散葉。（IG@vivi326）

一家四口幸福美滿。（IG@vivi326）

李美慧同一對仔女為老公曾文豪慶祝生日。（IG@vivi326）

幸福美滿。（IG@vivi326）

去旅行。（IG@vivi326）

喜慶。（IG@vivi326）

幸福。（IG@vivi326）

幸福。（IG@vivi326）

和服look。（IG@vivi326）

老當益壯！（IG@vivi326）

老當益壯！（IG@vivi326）

相中所見，生日Party以超級英雄為主題，豪宅現場以大量氣球佈置，樓梯上掛有「HAPPY BIRTHDAY」字樣的氣球，壽星仔對着鏡頭擺Pose影相，相當可愛！而李美慧的囡囡亦有抱着細佬合照，十分溫馨！其實李美慧去年亦曾大搞Party慶祝囝囝1歲生日，可見屋內裝修帶有中式元素，全屋鋪上木地板，樓底十分高，空間闊落，飯廳擺放了一張可坐12人的圓枱，落地玻璃採光度十足，花園更設有大泳池！

生日快樂！（IG截圖）

生日快樂！（IG截圖）

盡心盡力照顧一對仔女。（IG@vivi326）

去年李美慧為囝囝大搞1歲生日Party。（影片截圖）

邀請了多位小朋友到場為James慶生，一眾小朋友又有得玩又有得食，非常盡興。（影片截圖）

曾文豪同囝囝玩「騎膊馬」，帶着寶貝仔滿場飛。（影片截圖）

可愛！（影片截圖）

一家四口合照。（影片截圖）

切蛋糕。（影片截圖）

設有泳池。（影片截圖）

李美慧曾在2006年參選港姐，落選後入讀TVB第21期藝員訓練班，因經常飾演宮女而有「御用宮女」的稱號，之後她隻身到內地發展，不但講得一口流利普通話，更識四種口音，包括東北、湖北、河南及北京，她由小角色捱到擔正女主角，曾在一年內拍了10部電影、1部電視劇，又參加節目，年賺過百萬！直至29歲那年，媽媽提醒她年紀不小，於是她回港為終身大事打算，結果在一次朋友飯局中認識曾文豪，拍拖半年就結婚，雖然李美慧當年未婚先孕，加上與曾文豪年齡差距大而不被外界睇好，但她就先後誕下一女一子，湊成一個「好」字，為曾家開枝散葉，組成幸福四口之家！

李美慧曾在劇集《深宮計》中飾演宮女。

2018年結婚。（視覺中國）

閃婚！（視覺中國）

榮升百億闊太！（IG@vivi326）

去沙灘玩。（IG@vivi326）

滑雪。（IG@vivi326）

滑雪。（IG@vivi326）

溫馨。（IG@vivi326）

溫馨。（IG@vivi326）

一家人外遊滑雪度歲。（IG@vivi326）

一家人外遊滑雪度歲。（IG@vivi326）