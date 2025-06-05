前無綫女主播於意大利違規收天價罰單　因一事被追8個月法網難逃

現年33歲的麥詩敏 (Gloria) 是前無綫新聞台首席主播，她的爸爸是《警訊》元祖級主持麥振江。麥詩敏離巢後除了發展自媒體外，今年初獲委任為廉政公署社區關係市民諮詢委員會委員，早前她就獲邀出席廉政公署展覽廳重啟典禮。麥詩敏亦不時會於IG分享生活日常，近日她就分享了自己收到意大利罰單的遭遇。

前TVB新聞台首席主播麥詩敏與拍拖10年的圈外男友何澤彬在9月正式拉埋天窗。（資料圖片）

麥詩敏。（資料照片）

麥詩敏不時拍片於社交網分享。

麥詩敏日前於IG post了一段影片，片中她曬出意大利當局寄來香港給她的罰單，寫上：「遊意大利注意，意大利天價罰單盛惠XX元」。麥詩敏表示：「天價意大利牛肉乾，大家有冇試過自駕遊收到罰單？」原來她去年10月於意大利旅行自駕遊期間，曾經在當地超速，事隔8個月，她便收到由意大利寄掛號信來香港給她的罰單。罰單上顯示，在意大利違反交通規則的罰款有三個銀碼，分別為72.5歐元（約647港元）、85.1歐元（約760港元）及129.6歐元（約1,157港元）。

麥詩敏收到由意大利寄來香港的罰單。(ig截圖)

麥詩敏收到由意大利寄來香港的罰單。(ig截圖)

麥詩敏在片中講解她應該繳付多少錢說：「如果你喺罰單發出後5天內交就最平，但因為我哋係郵寄嘅關係，咁就已經過咗 (限期)，咁我哋要畀個價錢就係85.1歐元（約760港元），七百幾八百蚊港紙，勁貴，等於香港兩張罰單。如果再拖幾個月都唔交，（罰款）就再貴啲喇，要畀129.6歐元（約1,157港元）。其實我係舊年10月去意大利，而家已經係6月，即係經過8個月張單都係會順利送到去你府上，唔使諗住走得甩，所以大家去自駕遊真係要好了解當地嘅交通規則。」

麥詩敏收到由意大利寄來香港的罰單。(ig截圖)

麥詩敏收到由意大利寄來香港的罰單。(ig截圖)

麥詩敏收到由意大利寄來香港的罰單。(ig截圖)

麥詩敏收到由意大利寄來香港的罰單。(ig截圖)