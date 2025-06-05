前TVB宅男女神孖張國強拍片外貌變化引熱議　網民嘆：沒有靈氣了

岑麗香（香香）和張國強（KK）曾合作拍攝《華麗轉身》、《樓奴》等劇集，近日兩人再次同框，不過這次並非拍劇，而是攜手在小紅書拍片，不少網民見到香香大感興奮，片中兩人互動搞笑，香香更以青春造型亮相，完全看不出已是兩子之母，不過竟有網民疑惑問道：「岑麗香不是生仔退圈了嗎？」

岑麗香是公認靚女。(IG@heungheungeliza)

香港除了擁有一副baby face外，還有一雙長腿。(IG@heungheungeliza)

岑麗香KEEP得好好，一點都不像兩子之母。(IG圖片)

張國強近年積極經營小紅書，最近就找來觀眾緣極佳的香香一起拍片。經常飾演反派的的張國強，片中笑言要找香香為她澄清，寫道：「怕你們以為我真是壞人，所以找來 @岑麗香 Eliza 幫忙解釋……結果…」結果，香香竟調皮捉弄對方，假裝被威脅般「澄清」，上演一幕愈幫愈忙，十分搞笑。

張國強近年積極經營小紅書，最近就找來觀眾緣極佳的岑麗香一起拍片。（小紅書截圖）

香香即刻入戲。（小紅書截圖）

香香假裝被挾持的樣貌，非常搞笑。（小紅書截圖）

片中，香香紮起頭髮，身穿白色T恤搭配牛仔褲，身材fit爆之餘，依然十分青春，完全不像已為人母。網民對她的現身大感驚喜，但亦對其外貌變化議論紛紛。有人大讚香香還是那麼靚女，在內地已是「頂流樣」；亦有網民覺得現在的她瘦了很多變晒樣，且「沒有靈氣了」，不過粉絲隨即力挺，指她已當了媽媽很多年，少了些靈氣也不奇怪，「還是很可愛呀」；更有網民疑惑發問：「她不是結婚退圈了嗎？」

網民指香香瘦了很多。（小紅書截圖）

張國強笑指香港愈描愈黑。（小紅書截圖）

兩人非常玩得。（小紅書截圖）

現年40歲的岑麗香是前華姐冠軍，樣子甜美、可愛，一出道後已俘虜不少粉絲，成為宅男女神，曾是TVB力捧小花。2016年，香香下嫁金融才俊男友Joshua，先後誕下兩子，並開始淡出幕前轉型做KOL，健康形象深受客戶喜愛，隨着小朋友長大，她亦靜極思動，早前繼拍攝了HOY TV劇集《我愛九龍城》後，又返內地拍劇，正式重啟工作mode。

前華姐冠軍岑麗香。（IG@heungheungeliza）

2016年，香香下嫁金融才俊男友Joshua，先後誕下兩子。（IG@heungheungeliza）

香香繼拍攝了HOY TV劇集《我愛九龍城》。