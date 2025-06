55歲楊婉儀於1995年參加香港小姐競選,奪得冠軍及標準體態獎,翌年1月代表香港參選國際華裔小姐,卸任港姐冠軍後加入TVB變藝人,曾參演電視劇 《真情》、《茶是故鄉濃 》,於2008年淡出娛樂圈。 楊婉儀與前練馬師王登平之子王瑞勳(後改名為王帥勳)於2003年4月結婚,現育有一子一女。楊的老爺王登平是資深練馬師。

1995年港姐冠軍楊婉儀成為首位「真鑽后冠」港姐,李珊珊的后冠就價值138萬港元。(影片截圖)

1995年港姐冠軍楊婉儀(Winnie)近年與老公王帥勳進軍教育界,與朋友合資開幼稚園及教育中心。(視覺中國)

不過楊婉儀和丈夫多次捲入財政糾紛,和生意拍檔鬧出錢債官司,欠下數百萬巨債,更有指她抵押后冠還債,不管是否真實都好,楊婉儀都選擇和丈夫共同進退。(IG@ winnieyyoung)

楊婉儀兒子日前畢業,楊婉儀分享兒子畢業照,之前一頭金髮的兒子已染回黑髮,穿上紅色畢業袍戴花圈,手持畢業證書精精神神。楊婉儀相當驕傲,她手捧花束與兒子合照,恭喜兒子順利畢業:「Congratulations I’m so very proud of you We are now fellow alumni」。

楊婉儀演技不標青但也成為了人人都認得的面孔。(《封神榜》劇照)

楊婉儀獲得港姐冠軍後更經常出演電視劇,《刑事偵緝檔案III》、《真情》、《戇夫成龍》、《封神榜》等等經典電視劇中都見到她的身影。(《戇夫成龍》劇照)

在2003年,楊婉儀跟前練馬師王登平之子王瑞勳結婚,在生小孩後就選擇相父教子淡出幕前。(VCG)

有傳楊婉儀當年因為財困,2019年底帶同子女返美重過新生活,之後有指她再投入教學工作,並在網上賣美容及健康產品,做傳銷幫補生計,老公亦甚少露面。雖然生活不如從前,衣著打扮亦變得樸素。但經過多年的努力,楊婉儀經濟逐漸好轉,衣着打扮回復昔日光鮮,不時與仔女周圍去玩。

楊婉儀兒子畢業。(IG@winnieyyoung)

好大個場。(IG@winnieyyoung)

紀念。(IG@winnieyyoung)